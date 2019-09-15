蘋果發表會漏網鏡頭 庫克與艾夫微妙互動

2019-09-15 15:43 中央社 台北15日電



蘋果執行長庫克。 歐新社 分享 facebook 蘋果公司在美國總部舉行新品發表會，中央社記者現場觀察，蘋果執行長庫克與已宣布將離職的設計長艾夫見面熱情擁抱，之後時而開懷大笑，時而神情嚴肅低聲交談，雙方互動微妙。

蘋果（Apple）在美國總部Apple Park的賈伯斯劇院舉辦特別活動，發表iPhone 11系列新手機、第5代智慧手錶Apple Watch及10.2吋平價iPad，會後在賈伯斯劇院地下樓層開放體驗區，現場湧入近千名記者、分析師、部落客及名人們搶先實測，為全球消費者帶來第一手消息。

具備新顏色「夜幕綠」的iPhone 11 Pro、iPhone11 Pro Max成為現場媒體拍攝重點，就在體驗區開放約15分鐘後，蘋果執行長庫克（Tim Cook）悄悄現身，與名人和記者們近距離交流。

蘋果靈魂人物將出走 與庫克相見歡

在庫克造訪新品體驗區的30分鐘內，最引人注目的一刻是「巧遇」蘋果設計長艾夫（Jony Ive）。曾與蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）共事的艾夫於1992年加入蘋果，在開發iPhone及其他代表性產品上扮演關鍵角色，雖然低調卻被視為蘋果的靈魂人物。不料蘋果6月突然宣布艾夫將於今年稍晚離職，並成立獨立設計公司，而蘋果將會是主要客戶之一。

當媒體發現艾夫現身蘋果秋季新品發表會的體驗區時，他與庫克的互動畫面，自然成為關注焦點。只見兩人先是握手短暫交談，並熱情擁抱，像是對外界宣示兩人即使未來身處不同公司，也將保持友好關係。

有趣的是，艾夫不時靠近庫克耳邊低語，彷彿在傳達一些不為外界所知的訊息；這些訊息有時候讓庫克開懷大笑，有時卻讓庫克露出嚴肅神情。兩人互動氣氛大致上融洽，成為發表會後的小插曲。

艾夫與庫克會面大約只有2分鐘左右，隨後庫克繼續在會場穿梭，艾夫則再停留5分鐘後離去。雖然無從得知兩人的會面究竟是不期而遇或刻意安排，但是觀察雙方互動的豐富表情和肢體語言，仍可看出兩人的好交情。

衝刺中國市場 力邀網紅及分析師造勢

中央社記者在賈伯斯劇院等待發表會開場前，發現有不少來自中國的網路紅人或部落客，其中有些打扮入時，像是時尚圈的意見領袖，有些則像攝影達人，都在現場開直播與粉絲分享，為蘋果發表會造勢。甚至在賈伯斯劇院附近的訪客中心內，也能遇到說著流利中文的外籍店員為顧客服務。

平常居住在香港的Canalys全球移動業務副總裁彭路平觀察蘋果多年，她在現場接受中央社記者採訪指出，今年參加蘋果發表會的中國分析師比往年更多，代表蘋果正把更多心力投入iPhone第二大市場中國。

貿易戰影響 iPhone推舊換新促換機

彭路平直言，今年會是蘋果在大中華市場最具挑戰的一年，一方面因為消費者換機態度更保守，另一方面在美中貿易戰的影響下，中國本土智慧型手機廠商大打「愛國牌」，華為將成為主要受益者，尤其中國政府和企業投入很多行銷資源，與當地電信商建立更緊密的聯繫，讓華為在高階市場成長很快。

儘管蘋果在中國處於劣勢，但彭路平也指出，蘋果的優勢是在中國仍有很大的用戶基礎，未來的關鍵在於如何確保用戶忠誠度，例如有些市場操作可以做得更好、投入更多行銷資源等。

她特別舉例，蘋果發表會結束後，蘋果中國官網已在第一時間更新資訊，其中iPhone舊換新方案與其他地區更具一致性。以往在中國的iPhone舊換新方案較其他地區更晚推出，折扣也較少，現在幾乎與所有市場同步，這代表蘋果不只從規格上促使消費者換機，也要結合市場上的操作。

談到蘋果把重心從硬體產品逐漸轉往服務，彭路平認為，蘋果做的事情，從來不是為了得到外界立即的肯定，而是按照自己的步調。「蘋果觀察者都有同樣感覺，蘋果在做自己覺得必要的東西，最重要的是推出工具，其次是在工具上如何能消費更多內容。就軟硬整合而言，蘋果還是最好的。」