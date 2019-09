消息指稱iPhone 11原本就支援反向無線充電，但最終以軟體限制

在iPhone 11正式對外發表前,原本有消息指稱蘋果有意在新機內加入反向無線充電功能,但最終並未在發表會上宣布此項設計,同時也未像內建超寬頻技術後續透過官網資訊介紹。而就相關消息指稱,蘋果其實已經在iPhone 11內加入支援反向無線充電的硬體設計,只是最後以軟體端形式限制此項功能。

消息來源是由Twitter用戶@SonnyDickson透露,表示從可信說法取得iPhone 11實際內建反向無線充電功能,只是最終在軟體端限制使用此項功能。

目前還無法確認蘋果是否確實在iPhone 11加入支援反向無線充電功能,以及最終為什麼未對外開放使用,或許要等新機實際上市,並且由第三方業者進行拆解才能進一步確認是否在硬體端搭載反向無線充電功能。

而若iPhone 11確實搭載反向無線充電功能,最後卻以軟體端加以限制,有可能是相關設計仍有不穩定情況,因此蘋果計畫透過後續更新加以修正,最後才會開放此項功能。

除了反向無線充電功能,先前消息更指出新款iPhone將會加入支援使用Apple Pencil功能,但最終也未在發表會,以及後續官網證實此項消息。

Reliable sources are saying iPhone 11 and 11 Pro do include the hardware for bilateral charging, but that it is software disabled. Uncertain whether this was removed prior to final production run.