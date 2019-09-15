親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

消息指稱iPhone 11原本就支援反向無線充電，但最終以軟體限制

2019-09-15 11:57楊又肇

iPhone 11正式對外發表前，原本有消息指稱蘋果有意在新機內加入反向無線充電功能，但最終並未在發表會上宣布此項設計，同時也未像內建超寬頻技術後續透過官網資訊介紹。而就相關消息指稱，蘋果其實已經在iPhone 11內加入支援反向無線充電的硬體設計，只是最後以軟體端形式限制此項功能。

分享

消息來源是由Twitter用戶@SonnyDickson透露，表示從可信說法取得iPhone 11實際內建反向無線充電功能，只是最終在軟體端限制使用此項功能。

目前還無法確認蘋果是否確實在iPhone 11加入支援反向無線充電功能，以及最終為什麼未對外開放使用，或許要等新機實際上市，並且由第三方業者進行拆解才能進一步確認是否在硬體端搭載反向無線充電功能。

而若iPhone 11確實搭載反向無線充電功能，最後卻以軟體端加以限制，有可能是相關設計仍有不穩定情況，因此蘋果計畫透過後續更新加以修正，最後才會開放此項功能。

除了反向無線充電功能，先前消息更指出新款iPhone將會加入支援使用Apple Pencil功能，但最終也未在發表會，以及後續官網證實此項消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhoneiPhone 11Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

蘋果試著「清庫存」 告訴你為何不推薦買iPad 2019！

2019-09-14 14:00

地表最快！他入手iPhone11三鏡頭好閃 網友笑翻：先去吃藥啦！

2019-09-14 12:55

iPhone舊機降價拚買氣 法人看好3類蘋概股

2019-09-15 13:15

Moshi結合磁吸形式打造不同使用模式的iPhone 11保護殼

2019-09-15 11:57

與Netflix、亞馬遜抗衡，Apple TV+在印度市場僅以每月42元計費

2019-09-14 09:35

蘋果台灣官網 中秋節開放預購

2019-09-13 21:33

Razer針對iPhone 11與自家手機 打造強調散熱表現的保護殼

2019-09-13 08:02

蘋果悄悄在AppleCare+延長保固方案 增加按月訂閱使用模式

2019-09-13 08:00

熱門文章

蘋果試著「清庫存」 告訴你為何不推薦買iPad 2019！

2019-09-14 14:00

富士更新入門無反機種X-A7，標榜能以有線方式與手機連接

2019-09-15 11:57

Moshi結合磁吸形式打造不同使用模式的iPhone 11保護殼

2019-09-15 11:57

消息指稱iPhone 11原本就支援反向無線充電，但最終以軟體限制

2019-09-15 11:57

全新6鏡頭VR裝置HTC VIVE Cosmos 預購送1年遊戲玩到飽

2019-09-15 12:44

亞馬遜計畫在9/25公布諸多Alexa應用相關產品

2019-09-15 11:57

iPhone舊機降價拚買氣 法人看好3類蘋概股

2019-09-15 13:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top