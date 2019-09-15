Moshi結合磁吸形式打造不同使用模式的iPhone 11保護殼

Moshi稍早宣布針對iPhone 11系列機種推出各類配件，其中在保護殼內加入隱藏鐵片，讓手機能方便透過磁吸方式固定，並且維持可使用無線充電功能。

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配合SnapTo磁吸設計，Moshi讓安裝新保護殼的iPhone能配合磁吸固定方式，將手機正確固定在無線充電板上可進行感應充電位置。另外，結合車用座架設計，更可讓使用者快速拆裝，並且在開車過程補充電力。

而此次推出保護殼，不僅提供軍規等級防摔設計，更以多功能概念對應多樣使用模式，透過磁吸固定方式結合可拆式的卡夾型皮套，讓保護殼立即可變成可放置信用卡、交通卡的皮夾。

另外，針對解放雙手設計的Altra腕帶保護殼，此次則提供可調式掛繩配件，讓使用者能透過斜背、頸掛或側背方式攜帶手機，至於iGalze風尚晶亮保護殼則依然維持Moshi經典保護殼設計。

除了保護殼、保護貼之外，Moshi此次也同步推出4款不同長度、材質設計的USB-C to Lightning充電線，並且支援PD快充，最高支援60W充電功率，更以防彈材質製成具高耐用性、通過 MFi認證線材，另外也包含推出長達3公尺長度，或是具備90度彎頭設計規格。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》