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蘋果試著「清庫存」 告訴你為何不推薦買iPad 2019！

2019-09-14 14:00teXch

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蘋果在今年的秋季發表會上除了推出三款 iPhone 11 系列手機以外，另外也針對 iPad 產品線進行更新，以簡短不到 10分鐘 的時間輕描淡寫介紹完 iPad 2019 。針對這款定位在入門級別的 iPad，從規格上處處可感受到蘋果正嘗試著「清庫存」，藉由以下原因說明為何不推薦購買 iPad 2019！

採用三年前 A10 晶片

iPad 產品線因為定位上主打入門平板，使用前一代晶片的作法並不感到意外。iPad 2018 年款已經採用 A10 Fushion 晶片，令人意外的是經過一年的產品迭代，iPad 2019年款竟仍然採用這款三年前在 iPhone 7 上所搭載的晶片。

因此 iPad 2018 與 iPad 2019 兩款平板除了螢幕從 9.7吋更改為 10.2吋以外，硬體上沒有做到任何更新。iPad 2019 與目前販售的 iPad Air 相比，售價上雖然有落差，但相對能購買到更高階的 A12 晶片、更好的螢幕體驗。

支援配件售價偏高

iPad 在官網上不斷宣稱產品能帶來多少生產力，讓許多大學生非常嚮往自己能使用 iPad 上學作筆記。iPad 2019支援蘋果推出的 Smart Keyboard 與 Apple Pencil，兩者都想擁有的代價就必須付出接近一台全新 iPad 的價錢，對於一般大學生來說是一筆沉重的負擔。

產品線已相當完整

專業層級：iPad Pro (2018)

專業級別的用戶，選擇 iPad Pro 2018 準沒錯。有著目前最強悍的 A12X Bionic 晶片，120Hz ProMotion 頂級螢幕，不管是要拿來從事 Photoshop 修圖或者剪輯 4K影片，都對 iPad Pro 無法造成任何性能上的威脅。

輕辦公層級：iPad Air (2018)

輕辦公的用戶，選擇 iPad Air 2018 做為工作用生財工具，不管是保險業或者插畫作家，購買 iPad Air 能確保高性能的同時還具備相對親民的售價。

入門層級：iPad (2018)

入門級別的用戶，為了避免『買前生產力，買後愛奇藝』的狀況發生，因此只須購買去年的 iPad 2018 款即可。相比今年推出的 iPad 2019，有著同樣的性能，價格上還便宜 1500~2000元，CP值更高。對於娛樂玩家來說，因為 iPad OS 的推出，大大增添 iPad 的娛樂性，省下來的價格可以去購買更多遊戲。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleiPad

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/
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