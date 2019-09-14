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地表最快！他入手iPhone11三鏡頭好閃 網友笑翻：先去吃藥啦！

2019-09-14 12:55聯合新聞網 綜合報導

有網友表示自己搶先拿到「iPhone 11」。圖／取自臉書社團「爆笑公社」
有網友表示自己搶先拿到「iPhone 11」。圖／取自臉書社團「爆笑公社」
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蘋果官網從昨（13）日晚間8時起開放iPhone 11預購，每位消費者限購買兩支iPhone 11，從20日開賣當天起將陸續到貨。不過網上已出現許多搞笑圖片，有網友表示，自己提前拿到iPhone 11，仔細一看才發現是在舊款iPhone左上角鏡頭區，擺上剪成三角形的三個藥丸，若不認真看真會以為是新機。

蘋果新款的iPhone 11系列新機集結眾多創新功能，配備120度超廣角鏡頭、支援4K拍攝、慢動作錄影及夜間模式，搭載最新的A13仿生晶片，效能更順暢。iPhone 11 Pro系列採用三鏡頭，具備超廣角、廣角、遠攝等專業級攝影體驗及歷來最佳電池續航力，這次更因新增多款特殊色，吸引果粉的搶購。

有網友在臉書社團「爆笑公社」發文，炫耀自己已拿到新款的iPhone 11新機，然而仔細一看，才發現只是在舊款iPhone左上角鏡頭區，擺上剪成三角形的三個藥丸，相似程度高達99％，不禁惹人發笑。

其他網友則留言「難怪我的藥丸少了三顆」、「毫無違和感」、「很會」、「真有才」，也有人表示「藥吃一吃趕快睡吧」、「那三顆你先吃了吧」。

iPhone 11 Pro系列將於9月20日正式開賣，夜幕綠新色電信預約熱度破表...
iPhone 11 Pro系列將於9月20日正式開賣，夜幕綠新色電信預約熱度破表。圖／蘋果提供 黃筱晴
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