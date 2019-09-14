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與Netflix、亞馬遜抗衡，Apple TV+在印度市場僅以每月42元計費

2019-09-14 09:35楊又肇

針對不同市場需求，蘋果會針對在地市場打造不同產品定價。而稍早公布上線運作時間與計費方案的Apple TV+訂閱服務，將會在印度市場以99盧比價格推行，換算之後約為1.4美元，或是新台幣42元左右。

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相比美國等市場以4.99美元訂閱使用方案，Apple TV+在印度市場的計費價格顯然便宜許多，而預期也是為了進一步與Netflix、亞馬遜在內串流影音服務競爭。

在此之前，Netflix已經針對印度市場使用需求調整訂閱費用做調整，並且提供諸如下載觀看、低網路流量使用模式等功能，藉此吸引更多印度市場用戶，而亞馬遜也藉由在印度市場深入發展，同樣以容易上手的計費方式吸引用戶加入使用Prime Video服務。

包含蘋果、Netflix、亞馬遜積極競爭印度串流影音市場的原因，在於印度網路使用人口僅次於中國市場，而藉由低資費吸引更多用戶成長，整體累積營收其實相當可觀，對於蘋果目前期望轉向增加服務營收發展模式而言，印度市場將會是重要發展地區。

不過，由於印度地區也有提供相同服務的在地業者競爭，甚至可能面臨在地業者以更低價格提供服務。而在內容吸睛程度部分，蘋果除了必須與Netflix、亞馬遜競爭，更必須提防隸屬迪士尼子公司Star India的串流影音服務Hotstar擴大發展，因此蘋果所提供的Apple TV+服務能否在印度市場吸引更多用戶族群，顯然也要看接下來提供內容是否足以擊敗市場競爭對手。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhoneiPhone 11Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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