回應iPhone 11未提供5G連網規格 蘋果執行長：4G網路仍有發展潛力

針對此次發表的iPhone 11均未加入支援5G連網功能，蘋果執行長Tim Cook如同先前市場看法表示，目前5G連網應用市場仍未普及，並且強調現有4G連網應用市場仍有相當大的發展潛力。

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其實以目前5G連網應用發展來看，確實現階段的5G連網應用仍不算普及，即便現階段推行的5G連網資費並不會過於昂貴，但相比現有4G連網資費依然不算親民，因此不少看法認為至少要等到2020年中才會趨於普及。

加上5G網路技術仍有不少比重與4G網路相關，因此即便未來5G網路普及推行，4G網路應用依然會在市場持續發展，而不會直接被5G網路取代。

因此在現階段的發展情況，蘋果自然認為暫時沒有必要太快搶進5G連網市場，在既有4G網路應用持續挖掘更多發展可能，其實相對有利，因此並不需要為了搶快而刻意打造5G連網應用規格。

其實從過往產品設計來看，蘋果雖然在一些情況會率先市場導入新設計，例如採用nano SIM卡、指紋辨識器，同時也因應部分需求而調整原本設計，例如為了追求輕薄機身、更好防水效果與更大電池容量放置空間，因而取消3.5mm耳機孔，但相對地也說明透過Lightning輸出數位音訊，或是透過藍牙連接方式使用耳機會是更好使用模式。

不過，蘋果幾乎不曾為了產品宣傳而刻意加入華而不實的設計，反而是更常針對市場已經出現的設計提供更好使用體驗，也因此在市場尚未普遍使用5G連網服務情況下，蘋果自然不會急著導入5G連網功能設計。

而針對此次iPhone新機在售價上的設計，iPhone 11採取售價比iPhone XR去年剛推出時更低，加上此次同步推出舊機回收換購與分期付款方案，更讓使用者能輕易依照需求購買新機，並且強化舊機回收比例，不僅促進蘋果手機回收利用效益，更能推動新機銷售。以目前市場統計，已經有不少消費者傾向購買iPhone 11，但也有不少比例表示計畫購買iPhone 11 Pro或iPhone 11 Pro Max。

另外，針對外界對於蘋果目前創新表現不足的情況，Tim Cook則認為蘋果最大優勢在於整合，例如本身具備軟體與硬體設計能力，並且能將所有資源整合，讓使用者能在產品上獲得更好使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》