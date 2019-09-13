蘋果悄悄在AppleCare+延長保固方案 增加按月訂閱使用模式

宣布iPhone 11系列機種在內產品上市消息後，蘋果也悄悄更新AppleCare+使用條款，除了AirPods、Beats系列耳機產品納入AppleCare+延長保固方案，更進一步提供按月訂閱使用形式。

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在目前AppleCare+延長保固方案中，主要將原本僅有1年的產品保固額外延長2年，讓整個原廠保固可延長至3年，並且提供最多兩次的人為損壞保固。在延長保固範圍中，若是裝置產生非人為損壞，將會由蘋果提供免費維修，而如果是人為損壞的話，則可在最多兩次保固情況下，提供低價維修服務。

以稍早公布涵蓋耳機產品的AppleCare+延長保固方案為例，若使用者購買159美元的新款AirPods，並且支付29美元購買額外延長2年產品保固，即可讓原廠提供的非人為損壞保固時間延長為3年，若期間發生人為損壞情況，比方說耳機本體摔壞，及可以最高兩次、每次僅需支付29美元即可獲得原廠維修服務，而無需支付高額維修費用。

而在稍早更新的AppleCare+使用條款中，蘋果額外提及將使AppleCare+延長保固方案增加按月訂閱使用模式，讓使用者每月僅需支付少額費用，即可持續使用AppleCare+延長保固方案，但仍保留原本一次購買兩年份的方案。

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不過，若使用者已經加購AppleCare+延長保固方案的話，就無法選擇更換為按月訂閱模式，目前僅針對新購蘋果產品選擇以按月訂閱形式，或是一次購買2年延長保固方案 (使用者可以在新購蘋果產品後的60天內加購)。

至於按月訂購的延長保固方案，使用者可以隨時取消訂閱，或是當對應蘋果產品無法再由蘋果提供原廠保固服務時，就會終止提供使用。

在按月訂閱使用的方案中，實際支付費用依然會對應不同蘋果產品而異，蘋果之所以推行此項使用模式，不僅能讓使用者以更具彈性方式選購使用延長保固方案，更可增加使用者選購AppleCare+延長保固方案意願。

但現行此項訂閱方案暫時仍未在台灣地區推行，僅在美國等地區市場提供選購。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》