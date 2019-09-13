Razer針對iPhone 11與自家手機 打造強調散熱表現的保護殼

過去一直針對iPhone系列機種都有提供保護殼配件的Razer，此次針對蘋果新推出的iPhone 11系列機種，同樣也推出保護殼配件，甚至強調手機使用過程的散熱表現，以及手機保護效果。

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而此次除了強調針對新款iPhone 11系列，以及先前推出的iPhone XR與iPhone XS系列機種提供妥善保護，Razer也沒忘記推出對應自家Razer Phone 2版本，同樣提供確保散熱效果與抗摔保護。

在此次打造的保護殼裡，Razer採用三層設計的Arctech專利技術，其中在內側採用細微纖維布料避免刮傷手機，並且透過中間導熱層快速將手機運作時產生熱度抽離，而外部開孔層則可更快讓熱度散發到外部，藉此讓手機可以維持一定穩定運作，不受熱度增加影響效能。

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此次推出的保護殼，區分為輕薄、主打散熱表現的Arctech Slim，以及強調對應3公尺垂直距離抗摔等強固保護的Arctech Pro，分別提供黑、白、粉三款配色，背面也印上Razer字樣，建議售價分別為30美元與40美元。另外也能選擇具備Razer三頭蛇標誌的Arctech Pro THS，建議售價則是45美元。

除了保護殼，Razer此次也針對iPhone 11推出抗藍光螢幕保護貼，建議售價則為40美元，分別提供iPhone 11系列、iPhone XR、iPhone XS系列，以及支援Razer Phone 2使用版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》