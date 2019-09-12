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iPhone 11 Pro系列與iPhone XS系列比較！看懂你適合哪支

2019-09-12 22:06電獺少女

在下週五開賣拿到實機之前，先帶大家從規格面來看是要選最新的iPhone 11 Pro系列，或是前一代iPhone XS系列就可以滿足你囉！

蘋果全新的iPhone 11系列手機在本週正式登場啦！而通常發表會一結束，網路上就會開始有非常多人討論到底要直衝最新的iPhone？還是買前一代就好、比較划算呢？今天宇恩就要來幫獺友們解惑啦~不過因為要等下週五 (9/20) 開賣後才能拿到新iPhone的實機，所以這篇文章我們只會先針對規格來做比較，馬上帶大家來看一下全新iPhone 11 Pro系列和前一代iPhone XS系列哪支比較適合你吧！(如果想看較平價的iPhone 11和iPhone XR的比較的話，咱們家詩伊也幫大家整理好了唷~)

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🔥不囉唆，直接附上比較表讓獺友們先有個概念🔥

(左) iPhone 11 Pro / (右) iPhone XS 規格比較表

(左) iPhone 11 Pro Max / (右) iPhone XS Max 規格比較表

OK，如果表格看到有點看到眼花的話也不要緊😂接下來宇恩就快速用簡單的文字，分別跟大家說明iPhone 11 Pro系列和iPhone XS系列差在哪裡

外觀比較

螢幕：這次螢幕尺寸大小都是一樣的，不過新的iPhone 11 Pro系列在螢幕對比度、色彩飽和度還有亮度都更提升

鏡頭：iPhone 11 Pro系列是蘋果首款三鏡頭機種，比前一代iPhone XS系列多了一顆超廣角鏡頭，排列方式也更吸睛，雖然有多人無法接受這樣的設計，但這樣的搭配組合確實也讓其在拍攝表現上可以更上層樓，而且終於支援夜間拍攝模式啦；前鏡頭也提升至1200萬畫素，還可以拍攝慢動作錄影

顏色：iPhone 11 Pro系列多了全新的夜幕綠色 (宇恩個人覺得超美啊😍)

其他：iPhone 11 Pro系列將後方的蘋果Logo移至正中央，並移除了最下方的iPhone字樣，整體看起來更簡潔

(圖片來源:macrumors)

(圖片來源:Engadget)

規格比較

處理器：iPhone 11 Pro系列採用最新的A13晶片，相較前一代的A12晶片效能一定更強，從下圖也可以看到提升幅度。不過去年的A12晶片相較於競爭對手其實都已經超前了不少，所以也有傳出A13雖然強翻天，但可能會更容易會有效能過剩的問題

作業系統：最新iPhone 11 Pro系列會預載iOS 13作業系統，不過iPhone XS系列在9/20也能透過軟體更新自行升級到iOS 13

電量：雖然一直以來蘋果都不會明講iPhone配備多大的電池容量，不過官方有說iPhone 11 Pro相較前一代iPhone XS可以多四個小時的續航；iPhone 11 Pro Max相較iPhone XS Max則是多五個小時，不過這部分還是要等拿到實機實測之後才能確認

儲存空間：都一樣有64 / 256 / 512GB三種版本

其他：iPhone 11 Pro系列移除了可以透過重壓觸發功能的3D Touch，改採用和iPhone XR一樣長壓喚起功能的Haptic Touch

初步的選購建議

簡單總結這次全新的iPhone 11 Pro系列，它跟iPhone XS相比就是新增夜幕綠色、螢幕顯色更好、多一顆鏡頭相機更強大、處理器效能升級、續航力提升

如果你對新色不感興趣，覺得肉眼看不出螢幕差別、不需要超廣角鏡頭 (或是不能接受三鏡頭的設計)、不需要前鏡頭有慢動作錄影 (這個宇恩的確是也還想不到啥情景可以用啦🤣)、A12晶片就可以用得嚇嚇叫、會隨身攜帶行動電源，無法接受沒有3D Touch，那你的確選擇前一代iPhone XS系列就可以了，雖然它已經在官網下架，但相信實體通路一定都還有啦！售價可能也會壓低一些，有興趣的獺友可以多方比較

但如果新的夜幕綠色有打中你、你也想要有更極致的螢幕視覺體驗、期待iPhone有三鏡頭、有超廣角或是有夜拍模式很久了、總是追求最頂級的效能、覺得多出四五個小時的續航很不錯、本來就不常使用3D Touch (甚至完全不知3D Touch是啥)、或是單純就是想要擁有最新的iPhone的話，那別猶豫了，就買iPhone 11 Pro系列新機吧！

不過畢竟這篇文章僅單純針對目前所知的外型、規格來做比較，宇恩是覺得等開賣後拿到實機，一定還會有很多意想不到的體驗心得可以跟大家分享，如果你現在還無法做決定，不如等到我們實際拿到iPhone 11 Pro系列新機上手開箱後再來決定要買哪支也不遲噢！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleiPhone 11 Pro MaxiPhone Xs MaxiPhone XsiPhone 11 Pro

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/
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