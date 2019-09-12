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如何多5小時電量？揭開iPhone 11 Pro電池續航力秘密

如何多5小時電量？揭開iPhone 11 Pro電池續航力秘密

2019-09-12 20:20INSIDE

蘋果公司在美國總部Apple Park發表3款新iPhone，圖為配備3鏡頭的i...
蘋果公司在美國總部Apple Park發表3款新iPhone，圖為配備3鏡頭的iPhone 11 Pro。中央社
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許多消費者都希望iPhone的電池續航力可以更久，經過多年呼籲後，蘋果公司終於在新款iPhone改善了電池續航力。這其中秘密就是：把iPhone「養胖」！

蘋果公司在秋季發表會推出三款新iPhone，除了價格相對較為實惠、改善相機鏡頭之外，兩款Pro新機型的電池續航力都更強。例如，與去年發表的iPhone XS相比，新款iPhone 11 Pro的電池續航力多了4小時；而與 iPhone XS MAX相比，iPhone 11 Pro Max的電池續航力更多了5小時。

外界或許認為，新款iPhone之所以電池續航力變強，是因為搭載了A13 Bionic仿生晶片，或是因為蘋果改進了電池技術、軟體；但事實上，關鍵秘訣就藏在手機的物理細節裡。

根據TechSpot報導，新款iPhone的外觀厚度、重量皆明顯比舊款來得「大隻」。iPhone 11 Pro的厚度為 8.1毫米，重量為188公克；相較之下，iPhone XS的厚度僅7.7毫米，重量為 177 公克。而iPhone 11 Pro Max 的厚度為8.1毫米，重量為226公克；同樣與去年的iPhone XS Max相比，其厚度僅7.7毫米，重量為 208 公克。

但如果把 iPhone 11 和 iPhone XR 相比，因為兩者的厚度、重量幾乎差不多，新款手機的電池續航力也只比舊款多了短短 1 小時，差距並不明顯。

可見蘋果公司除了透過搭載 A13 Bionic 仿生晶片、提升電池相關技術和軟體等方法，也悄悄地「養胖」新款 iPhone，增加手機的深度和重量，以便在物理上可以容納更大電池、實現更強的電池效能。

有趣的是，這與蘋果公司過去講究「輕薄」的策略形成鮮明對比。回顧早期 iPhone 型號，iPhone 6 的厚度僅 6.9 毫米，重量為 129 公克；iPhone 8 的厚度也只有 7.3 毫米，重量為148公克。

隨著iPhone愈來愈厚、愈來愈重，當消費者意識到這個變化後，未來是否願意用「重量」換取「電量」，將是值得長期觀察的議題。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleiPhone 11 Pro MaxiPhone 11 ProiPhone 11

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