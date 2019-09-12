高層老將除了庫克 你該認識的蘋果發表會講者

Photo Credit：Apple 分享 facebook

各位前天也跟 INSIDE 一起熬夜觀看蘋果 2019 秋季發表會了嗎？比起去年 iPhone XS、XR，今年三月 WWDC 開發者大會，本次勘稱是蘋果近年來節奏最快、最簡潔的一次發表會。

但除了執行長 Tim Cook 作為主角貫穿全場之外，其他部門主管也是蘋果發表會大要角；仔細觀察這些講者所演講的服務、內容，以及他們背後所代表蘋果的下一步，也是另一種觀看蘋果發表會的醍醐味呢。今天就來為大家介紹蘋果 2019 秋季發表會的演講成員吧。

Apple Arcade：Ann Thai

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Ann Thai 可說是近幾次蘋果發表會最常上場簡報的高層之一，她擔任 App Store 的產品負責人，一般的 App、遊戲，以及即將推出的遊戲訂閱服務 Apple Arcade 都由她負責。根據她自己 Linkedin 所顯示的資料，她已經在蘋果服務 8 年了，一開始擔任教育類 App 的資深經理，並且一路在 App Store 作為 Business Manager 往上晉升。

同時她也是在擔任 App Store 產品負責人的 2017 那年首度登上蘋果發表會舞台，在 2017 年 WWDC 為大家介紹當時大改版，有著原創編輯推薦內容的 App Store。從那之後也數次登台，為世人介紹 App Store 以及 Apple Arcade 的重大更新。對逐漸倚重軟體服務的蘋果來說，想必未來會看到 Ann Thai 越來越活躍於世人面前。

iPad：Greg Joswiak

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Greg Joswiak 是在蘋果工作 30 多年的老將，他一開始就負責 PowerBook 筆記型電腦的行銷工作，之後 iPhone、iPad 和 iTunes 等多款經典蘋果產品他也有經手。過去也曾多次代表蘋果公司對外發表、解釋蘋果產品的整體定價策略，在公司內地位可見一斑。

因此，由他親自來介紹 iPad 就由全新 OS，逐漸從消費品轉為生產力工具這戰略轉變再適合也不過。前幾年平板在行動裝置市場的地位越來越模糊，許多消費者乾脆捨棄平板直接買大螢幕手機。然而，iPad 自 2015 年開始支援 Apple Pencil，並從那時就開始積極把 iPad 的市場定位，轉向為給設計人士、學生、上班族工作的產品。

Apple Watch：Stan Ng

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Stan Ng 也是做了20年相當資深的蘋果員工，第一代 iPod 就是他一手催生的；而在發表第一代 Apple Watch 之後，他也開始被任命為 Apple Watch、穿戴裝置的行銷VP。

不過有趣的是，這是他第一次上台為新款 Apple Watch 簡報，之前新 Apple Watch 大多是由真正主導開發的營運長 Jeff Williams 親自負責發表。或許這跟首席設計師 Jony Ive 離職後，iPhone 設計團隊反而需要 Jeff Williams 親力而為有關。

iPhone 11：Kaiann Drance

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Kaiann Drance 是從去年才開始出現在蘋果發表會向大眾簡報的，她是 iPhone 產品行銷VP；但比較特別的是，過去 iPhone 搭載的 A 系列核心晶片總是由傳奇性人物 Phil Schiller 親自介紹，從 2018 年時則是由 Kaiann Drance 獨挑大樑去介紹 A12 仿生晶片的規格、細節，以及 A12 如何透過機器學習技術與 Siri 為使用者帶來全新體驗。而且一講就講 10 分鐘，是去年蘋果發表會時間最久、也是最核心的部分。

今年 Kaiann Drance 則是跟 Phil Schiller 分工，負責簡介雙鏡頭的 iPhone 11。

iPhone 11 Pro：Phil Schiller

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當然了，資深蘋果迷絕對不會忘記 Phil Schiller 的身影，他1987年就加入了蘋果並於1993年離職，同時跟隨 Steve Jobs 一起在 1997 年回歸蘋果，堪稱元老級的員工，目前擔任全球行銷資深VP，像 iMac，MacBook，MacBook Pro，iPod，macOS，這些 97 年後大放異彩的蘋果產品都可以看到他的蹤跡。而他也當過 App Store 負責人。

在發表會上他常常是接著 Steve Jobs、Tim Cook 兩位執行長後，擔任介紹當次最重點產品的任務。去年iPhone XS、XS MAX、XR 都是由他親自簡介，這次則是由他介紹 iPhone 11 Pro、Pro MAX 兩款技術含量最高的新機款。

A13：Sri Santhanam

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雖說 A 系列核心晶片都是每次蘋果秋季發表會的重中之重，這個工作過去以來也一直都由 Phil Schiller 擔任直到去年改由 Kaiann Drance 簡報；可是蘋果直接請工程師上台來講晶片，今年可是頭一遭。

史上最強悍的 A13 仿生晶片就直接由 Sri Santhanam 晶片工程VP上場簡報，並向大家特別介紹 A3 有著優異的低功耗優化和神經網絡機器學習功能。Sri Santhanam 本人也在蘋果服務了 11 年，但這是他第一次上台，或許正是蘋果想要特別強調 iPhone 11 系列擁有更強大的神經學習、邊緣運算的能力。

遺珠之憾？TV+ 未見大將 Peter Stern 的身影

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從今年稍早 WWDC 上宣布之後，影音串流服務 TV+ 是下一階段被蘋果寄以厚望的重點服務；不過本次秋季發表會並未由理當負責該計畫的 Peter Stern 簡報，而是由 Tim Cook 親自上陣。

不過 Peter Stern 還是相當值得一提，他是晚近 2016 才加入蘋果，目前擔任蘋果雲端服務 VP，在那之前待了華納有十幾年之久。當時蘋果跟各大娛樂公司、出版商處得並不愉快，也讓蘋果心生自己加強娛樂、媒體串流服務的念頭。因此找來 Peter Stern 負責 TV+ 計畫，端出原創內容直接跟 Netflix、HBO 競爭。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》