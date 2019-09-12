只差3400元！iPhone 11與iPhone XR哪個CP值更高？

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蘋果首次在 2018年嘗試以平價搭配雙旗艦的形式推出 iPhone XR，雖然發售前被廣大消費者大肆批評，但銷量證明平價的iPhone XR才是消費者最喜愛的。今日凌晨一點蘋果舉行秋季發表會，正式推出iPhone 11(iPhone XR第二代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 三款手機。雖然 iPhone 11 與其他兩款旗艦手機仍然有明顯落差，但親民的售價卻擁有多數最新的技術，與 iPhone XR相比，誰擁有更高的CP值呢？

首次調低上市價格

iPhone 11 是 iPhone 問世十二年以來首次比前一代產品售價還要便宜的手機，iPhone XR 上市時價格為新台幣 26900 元，而 iPhone 11 則是以新台幣 24900 元販售。為此蘋果在官網上也將去年的iPhone XR進行售價上的調整，最新價格來到新台幣 21500 元，是蘋果罕見在短時間內售價跌幅超過五千元的手機。

續航提升、充電器依舊

iPhone 11 目前雖然尚未確定電池容量是多少 mAh，但從官網上的資料顯示將比 iPhone XR 還多使用一小時。雖然續航上有提升，但隨盒裝附贈的充電器依然是使用十二年的 5V1A 充電器。iPhone 11 與 iPhone XR 都支援 PD快充，但兩者皆須額外加購快充配件。

廣角鏡增添可玩性

今年新發表的三款 iPhone 全數新增廣角鏡頭，而在 iPhone 11 上則以標準+廣角的搭配，提供給使用者雙鏡頭的享受。加入廣角鏡頭除了能容納更多拍攝場景，因為有了夜景模式的加入，彌補所有過去iPhone 拍照不足的缺點。( 夜間拍照與錄影將會是 iPhone XR 與 iPhone 11 差別最大的一環 )

iPhone 11、iPhone XR 該怎麼選？

大幅降價的 iPhone XR 與 售價親民的 iPhone 11，誰才會是2019年的 CP值王者？iPhone 11 擁有最新的 A13晶片、首次使用的超廣角鏡頭、以及目前最好的照相錄影體驗，適合喜愛追求新功能且預算無法攻頂的使用者。iPhone XR 則是目前最低價同時還具備 Face ID 的手機，且因為蘋果突然降價，後續會有更多通路提供優惠方案，適合預算有限又想要一隻穩定手機的使用者。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》