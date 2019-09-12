iPhone 11少了這功能 她崩潰「不能偷看訊息了」

2019-09-12 16:22 聯合新聞網 綜合報導



iPhone 11系列新機將以Haptic Touch觸控操作取代3DTouch，讓不少網友大嘆可惜。中央社 分享 facebook

蘋果iphone 11系列新機將於20日在台灣正式開賣，許多果迷都摩拳擦掌等著搶購最新機種，但發表會上官方卻沒有說iphone 11機種少了3DTouch功能，讓不少網友感到可惜，更有人在網路上發文表示，少了這功能以後就不能不已讀偷看line訊息了。

蘋果發表會在11日舉行，公佈了本年度最新的機種，包含第5代Apple Watch、iPadOS、第七代iPad、Apple TV+等新機種，當然最受矚目的iphone 11新機款也在發表會上，雖然iphone 11機種的相機和晶片等都有相當程度的提升，但卻未提及到新機將移除「3DTouch觸控感壓功能」，而事實上去年iPhone XR機款已取消該功能，並改用透過長壓方式啟動的Haptic Touch觸控操作取代，消息一出後也讓不少網友大嘆崩潰。

昨日就有女網友在「批踢踢女孩版」發文，崩潰地發問「聽說蘋果因為要省成本，把3DTouch拔掉惹，這樣是不是就不能不已讀偷看賴訊息了？」，而貼文一出後，許多網友紛紛留言表示，「3D touch拿來螢幕截圖超好用，為了這個不換機了XD」、「3DTouch用來不讀不回客戶很方便..」、「超好用，不用已讀可以截圖訊息，打字換行插入都好用」、「3D Touch鍵盤切換輸入位置很方便啊」，但也有許多網友表示沒用過這個功能，「一堆買蘋果都只會打電話啊，大概只用5%的功能」、「我不知道有這個功能.........」、「沒這個問題，反正平常也沒有人跟我聊.....」、「我第一次知道打字用3D touch怎麼用...天啊...」