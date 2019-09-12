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Apple TV+與Apple Arcade服務都將以新台幣170元在台提供使用

2019-09-12 13:45楊又肇

在蘋果接連於秋季發表會上公布Apple TV+Apple Arcade服務均以4.99美元的家庭方案訂閱使用，前者預計在11月1日開放上線，後者則會在9月19日便於全球市場推行。而台灣地區稍早也在蘋果官網公布相關訂閱資訊，確定Apple TV+將以新台幣170元方案訂閱使用，而Apple Arcade也會以每月新台幣170元價格訂閱使用，兩者均可讓使用者，以及其他5名家人一同使用。

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相比Apple Music是以每月9.99美元 (台灣地區則為每月新台幣150元)計費，此次推出的Apple TV+與Apple Arcade計費方案顯然並不算貴，甚至可以提供最多6人一同使用，若與更多親朋好友一同共享訂閱方案的話，將能以更低價格使用服務，顯然蘋果希望藉此吸引更多人加入使用，進而讓訂閱營收最大化。

不過，要留意的是目前僅Apple Music提供每組帳號最多3個月免費試用，Apple Arcade則是提供1個月試用期，而Apple TV+則僅有7天試用時間。

至於Apple TV+除了稍早已經釋出預告的《For All Mankind (太空使命)》、《Dickinson (狄金生)》、《The Morning Show (晨間直播秀)》，以及在秋季發表會上公布的《See (末日光明)》，還包含《Snoopy (史奴比)》、《The Elephant Queen (象群女王)》、《Helpsters》、《Ghostwriter (小鬼與文字幽靈)》、《Servant (靈異女僕)》、《Truth be Told (直言真相)》，以渐先前蘋果確定與脫口秀天后歐普拉合作的原創節目內容。

另外，蘋果也宣布消費者從即日起購買新款iPhone、iPad、iPod touch、Mac系列機種，或是Apple TV產品，就會額外加贈長達一年的Apple TV+使用服務。

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針對Apple Arcade方面的說明，則是確認將可提供超過100款全新、獨佔遊戲內容，同時在遊戲中不會看見任何廣告，更不會需要使用者額外付費購買內容，另外在蘋果裝置開啟遊玩之後，即可在另一部裝置上接續遊玩，而遊戲下載之後無論連線與否都能遊玩，並且可由使用者自行決定是否分享個人資料，甚至家長也能透過螢幕使用時間與分級保護機制避免幼兒接觸不合適年齡遊玩的遊戲作品。

目前Apple Arcade合作廠商包含Illusion Labs、Annapurna Interactive、樂高、Flightless、ustwo games、Directive Games、SEGA、Konami、CAPCOM、RAC7、迪士尼、卡通頻道在內遊戲廠商、工作室，以及Final Fantasy之父坂口博信、王友健、Will Wright在內知名遊戲製作人所提供遊戲作品。

雖然表定是在9月19日於全球市場開放上線運作，但Apple Arcade服務屆時將會因為時差緣故，因此在台灣地區實際上線時間會是在9月20日。

此次推出的兩款訂閱服務，預期會持續強化蘋果在服務內容方面的獲利成長，同時也能讓蘋果與Netflix、Hulu、亞馬遜在內串流影音服務抗衡，另外也能銜接目前含金量依然相當高的遊戲市場，甚至能進一步改變蘋果裝置除了iOS平台，幾乎少有遊戲可用的刻板印象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播女王太空

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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