要求app高度相容iOS 13，相關跡象仍顯示蘋果計畫推出AR頭戴顯示裝置

在正式對外揭曉iPhone 11在內新品後，蘋果也開始針對開發者推送接近正式版本的iOS 13 Golden Master測試版本，另一方面更要求開發者在2020年4月以前，必須將所有提交app內容加入支援iOS SDK，同時也必須針對iPhone XS Max後續機種提供更好的全尺寸螢幕顯示呈現效果。

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蘋果之所以要求開發者必須針對iOS 13提供更好的運作相容，自然也是希望能讓使用者在操作體驗更為流暢，因此先前也曾因應從32位元跨入64位元硬體架構要求開發者必須更新app版本，以利達成更好運作相容，甚至會持續將許久未作更新的app內容下架。

而從蘋果在iOS 13加入內容，包含全新黑暗模式、Sign in with Apple，以及包含新版ARKit 3、Core ML 3，以及新版Siri數位助理服務應用功能，蘋果強調將能開發者以更簡單方式打造各類原本需要複雜設計流程的應用服務，例如透過串接蘋果提供API資源即可快速打造擴增實境、深度學習等應用。

另外，蘋果也針對開發者釋出新版Xcode 11Golden Master版本，而在其中則是被人發現存在「ARDisplayDevice」框架描述，並且顯示蘋果內部正在打造代號「Franc」、「Luck」與「Garta」的頭戴顯示裝置，同時可透過名為「STARTester」的應用程式切換頭戴顯示模式。

但此項裝置是否就是蘋果傳聞中的擴增實境頭戴顯示裝置，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》