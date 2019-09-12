親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

22歲美顏單親媽誘小六男童性交 精神科醫生：難以治療

水電中斷、缺糧暴動 英國公布「無協議脫歐衝擊預想」

要求app高度相容iOS 13，相關跡象仍顯示蘋果計畫推出AR頭戴顯示裝置

2019-09-12 13:46楊又肇

在正式對外揭曉iPhone 11在內新品後，蘋果也開始針對開發者推送接近正式版本的iOS 13 Golden Master測試版本，另一方面更要求開發者在2020年4月以前，必須將所有提交app內容加入支援iOS SDK，同時也必須針對iPhone XS Max後續機種提供更好的全尺寸螢幕顯示呈現效果。

分享

蘋果之所以要求開發者必須針對iOS 13提供更好的運作相容，自然也是希望能讓使用者在操作體驗更為流暢，因此先前也曾因應從32位元跨入64位元硬體架構要求開發者必須更新app版本，以利達成更好運作相容，甚至會持續將許久未作更新的app內容下架。

而從蘋果在iOS 13加入內容，包含全新黑暗模式、Sign in with Apple，以及包含新版ARKit 3、Core ML 3，以及新版Siri數位助理服務應用功能，蘋果強調將能開發者以更簡單方式打造各類原本需要複雜設計流程的應用服務，例如透過串接蘋果提供API資源即可快速打造擴增實境、深度學習等應用。

另外，蘋果也針對開發者釋出新版Xcode 11Golden Master版本，而在其中則是被人發現存在「ARDisplayDevice」框架描述，並且顯示蘋果內部正在打造代號「Franc」、「Luck」與「Garta」的頭戴顯示裝置，同時可透過名為「STARTester」的應用程式切換頭戴顯示模式。

但此項裝置是否就是蘋果傳聞中的擴增實境頭戴顯示裝置，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

新iPhone催買氣 發動價格戰

2019-09-11 23:37

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:07

iPhone 11零元購機方案 來了

2019-09-12 00:39

蘋果開始針對耳機產品提供AppleCare+延展保固方案

2019-09-12 13:46

Apple TV+與Apple Arcade服務都將以新台幣170元在台提供使用

2019-09-12 13:45

夜幕綠到底有多美？一招教你搶先入手iPhone 11 Pro

2019-09-12 12:04

售價比一比 美日較便宜

2019-09-12 00:45

產品賣不動 改變定價策略

2019-09-12 00:45

舊款降價 i8系列2萬有找

2019-09-12 00:40

買不買新機 各有考量

2019-09-12 00:40

iPhone 11不支援5G 恐錯失大陸換機潮

2019-09-12 00:36

中華電信iPhone 11資費方案出爐！推零元購機

2019-09-11 21:44

iPhone 11不是要取代XR！iPad螢幕變大是為了什麼？

2019-09-11 21:20

iPhone 11預約開跑 五大電信、電商優惠一次看

2019-09-11 21:04

蘋果官網大降價！iPhone XR、iPhone 8最低一萬六能入手

2019-09-11 20:26

大陸果粉驚訝！「早上朋友圈竟然沒人討論新機」

2019-09-11 20:00

彭博：新iPhone沒5G 恐讓蘋果錯失中國最大換機潮

2019-09-11 19:51

一年內降價幅度 iPhone史上最大的一次

2019-09-11 19:39

台灣大宣布 13日開放iPhone 11系列限量預購

2019-09-11 18:09

經濟解析／想吸引科技果粉埋單 這個因素才是關鍵

2019-09-11 18:02

iPhone 11系列新機發表 3顆鏡頭網友意見分歧

2019-09-11 16:46

1蝦幣提前預約「iPhone 11」！蝦皮購物限時開賣VIP快速通關券第一波秒殺

2019-09-11 16:45

燦坤、德誼、STUDIO A開放「iPhone 11」預約！周邊優惠同時買更划算

2019-09-11 16:07

蘋果確認在iPhone 11搭載負責精準定位的全新U1協同處理器

2019-09-11 16:01

新iPhone升級3鏡頭 價格有驚喜

2019-09-11 15:53

iPhone真的變貴很多？看12年來的價格變化圖表

2019-09-11 15:37

蘋果i 11價格較親民 周五開放預購

2019-09-11 14:31

蘋果新機登場 台灣列首波首賣國家

2019-09-11 14:31

Apple Watch第5代實測 螢幕恆亮最實用

2019-09-11 14:04

iPhone11新機問世 重點不可不知

2019-09-11 13:53

iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事

2019-09-11 13:52

第五代Apple Watch Hermès完整售價資訊

2019-09-11 12:15

蘋果發表／網友比手機鏡頭數 這款「七龍珠」完勝iPhone11

2019-09-11 10:55

嫌新iPhone太貴？ 8家手機品牌旗艦機規格比一比！

2019-09-11 10:49

各國售價比較／想買iPhone 11嗎？到日美買最多便宜六千元

2019-09-11 10:29

NBA球星戴維斯現身蘋果發表會 庫克近距離交流

2019-09-11 08:51

新iPhone入門價降到2.49萬 台灣9月20日首波開賣

2019-09-11 08:45

觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

2019-09-11 08:23

每月4.99美元 蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade將在9/19於全球市場推行

2019-09-11 07:25
看更多

熱門文章

蘋果官網大降價！iPhone XR、iPhone 8最低一萬六能入手

2019-09-11 20:26

iPhone真的變貴很多？看12年來的價格變化圖表

2019-09-11 15:37

中華電信iPhone 11資費方案出爐！推零元購機

2019-09-11 21:44

iPhone 11零元購機方案 來了

2019-09-12 00:39

一年內降價幅度 iPhone史上最大的一次

2019-09-11 19:39

新iPhone催買氣 發動價格戰

2019-09-11 23:37

NBA球星戴維斯現身蘋果發表會 庫克近距離交流

2019-09-11 08:51

iPhone 11不是要取代XR！iPad螢幕變大是為了什麼？

2019-09-11 21:20

iPhone 11預約開跑 五大電信、電商優惠一次看

2019-09-11 21:04

大陸果粉驚訝！「早上朋友圈竟然沒人討論新機」

2019-09-11 20:00

iPhone 11系列新機發表 3顆鏡頭網友意見分歧

2019-09-11 16:46

舊款降價 i8系列2萬有找

2019-09-12 00:40

燦坤、德誼、STUDIO A開放「iPhone 11」預約！周邊優惠同時買更划算

2019-09-11 16:07

iPhone11開賣前 德誼數位iPhone XR狂降5,500元

2019-09-11 14:38

亞太電推限時限量預購資費 月付999元iPhone 11免費

2019-09-11 14:32

iPhone 11不支援5G 恐錯失大陸換機潮

2019-09-12 00:36

iPhone找定價甜蜜點固樁 為明年5G鋪路

2019-09-11 22:37

蘋果i 11價格較親民 周五開放預購

2019-09-11 14:31

1蝦幣提前預約「iPhone 11」！蝦皮購物限時開賣VIP快速通關券第一波秒殺

2019-09-11 16:45

9/12燦坤3C開放iPhone 11預約 開賣日優先供貨

2019-09-11 14:17

售價比一比 美日較便宜

2019-09-12 00:45

台灣大宣布 13日開放iPhone 11系列限量預購

2019-09-11 18:09

夜幕綠到底有多美？一招教你搶先入手iPhone 11 Pro

2019-09-12 12:04

買不買新機 各有考量

2019-09-12 00:40

Apple Watch第5代實測 螢幕恆亮最實用

2019-09-11 14:04

經濟解析／想吸引科技果粉埋單 這個因素才是關鍵

2019-09-11 18:02

iPhone 11全機型資費公布了 中華電搶先出爐

2019-09-11 22:48

產品賣不動 改變定價策略

2019-09-12 00:45

蘋果新機登場 台灣列首波首賣國家

2019-09-11 14:31

彭博：新iPhone沒5G 恐讓蘋果錯失中國最大換機潮

2019-09-11 19:51

不會罵人的智慧家教 「均一小老師」登上Google開發者大會

2019-09-11 19:17

遠傳強打舊換新推iPhone 11 零元方案 最高折2.5萬元

2019-09-12 09:02

新iPhone升級3鏡頭 價格有驚喜

2019-09-11 15:53

iPhone 11系列新機20日開賣 中華電信9/12開放預約

2019-09-11 14:02

台灣之星月租999、iPhone 11不用錢 每4人抽1人

2019-09-11 16:10

燦坤開放iPhone 11預約 攜五大電信、蘋果授權門市申辦

2019-09-11 18:08

遠傳iPhone 11線上預約狂吸果粉 這個顏色最受青睞

2019-09-11 16:00

iPhone 11首波到貨估充足 親民版占比逾5成

2019-09-11 20:50

iPhone 11將登台開賣 電信業推出零元方案

2019-09-11 20:50

蘋果確認在iPhone 11搭載負責精準定位的全新U1協同處理器

2019-09-11 16:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top