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蘋果開始針對耳機產品提供AppleCare+延展保固方案

2019-09-12 13:46楊又肇

隨著秋季新品發表會公布內容上線，蘋果也進一步將旗下產品保固延展方案AppleCare+的涵蓋範圍加入耳機項目，透過額外支付29美元即可讓AirPods、Beats系列耳機能獲得額外兩年專家技術支援，以及額外的硬體保固服務，並且提供最多兩次、每次收取29美元的意外損壞保固。

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而依照蘋果說明，此項延展保固範圍將包含AirPods、Beats系列耳機本體，以及內部電池與隨附USB充電線，但AirPods的攜行充電盒似乎不在延展保固範圍內。

此外，針對耳機產品的AppleCare+延展保固方案僅能在購買耳機時候一併加購，否則就只能在購買耳機產品後的60天內透過蘋果直營店Apple Store，或是透過電話方式加購，目前暫時無法透過官網單獨購買。

不過，現階段蘋果僅針對美國、加拿大、英國、日本、中國、香港等地區提供銷售針對耳機產品的AppleCare+延展保固方案，建議售價分別為29美元、加幣39元、29英鎊、3400日圓、人民幣299元，以及港幣229元，而台灣地區暫時還沒有提供此項服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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