產品賣不動 改變定價策略

2019-09-12 00:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ╱綜合外電



蘋果2019秋季發表會的一大重點，是這家公司終於認清現實：最重要產品的成長既然已經陷入停滯，就得改變策略。

蘋果產品種類大增，以往蘋果總自詡所有產品「只要一張書桌就能擺完」，但隨著iPhone的銷售下滑，蘋果要推出多種產品、舊款機種降價以提升營收，現在的產品數量擴大成「會議桌」才擺得完。不過產品陣容大幅擴張，缺點就是並非每一件都會熱賣。

蘋果改變初衷以創造營收。因為來自iPhone的營收，今年已下滑15%，且難以扭轉。根據彭博資訊資料，2019年會計年度iPhone營收減少190億美元，其他產品的營收則增加130億美元。這個殘酷的事實，促使蘋果快速擴張手機產品陣容。

這次發表會讓許多人意外的部分是價格，尤其是服務的價格都令人「驚喜」。這個策略可能有助硬體的銷售，也有助用戶在免費期限之後繼續訂閱。彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）就直言，今年蘋果發表會的真正「驚喜」並非新功能、裝置或服務，而是充滿企圖心的定價策略。

Raymond James & Associates分析師卡索則表示，iPhone 11定價是此次最大的消息，反映出蘋果去年把價格拉太高。目前智慧手機已相當普遍，許多消費者不願升級iPhone，一方面是因缺乏突破性新功能，另外就是價格因素。