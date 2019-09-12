iPhone 11不支援5G 恐錯失大陸換機潮

2019-09-12 00:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ╱綜合外電



iPhone 11如預期不支援5G行動網路，專家預期，蘋果會在中國大陸近年來最大一波換機潮中錯失機會。

彭博資訊報導，蘋果10日新發表的iPhone都不支援5G，短期而言看起來沒問題，但分析師預測，大陸智慧手機市場將在2020年中湧現對5G的需求，而蘋果新機還接不上來，屆時這一點就可能衝擊蘋果。

研究公司Canalys分析師賈沫表示，蘋果明年下半年後如要維持在大陸的市場地位，將「極為困難」，iPhone 11如果能提供一些技術創新，彌補缺乏5G支援等硬體劣勢，狀況還需要觀察。

蘋果在美國時間10日發表的iPhone 11增加了新鏡頭、升級了處理器、更新了設計、提升電池容量和充電效率，但比起其他安卓（Android）對手已推出的產品來看並無突破。不過因為iPhone 11的起價為699美元，比前一代便宜，蘋果眾供應商的股價預料還是因此大漲。

中國大陸正加緊腳步要成為全球5G世代的領導者，中國國營的電信業者已承諾要耗資數十億美元興建5G基礎設施，華為、小米和Oppo已經在大陸推出最新的5G手機，Vivo計劃下周發表5G旗艦機。但根據彭博新聞先前報導，蘋果的首支5G手機到明年初仍不會問世。

Counterpoint顧問公司分析師閆占孟表示，2020年第2季時，大陸的5G覆蓋率已擴大，手機廠提供更多機種，可能迎來一波大型換機潮，蘋果將會錯過這波風潮的頭六個月，要仰賴軟體和生態系優勢來維持用戶數。閆占孟預估，大陸2020年將出貨約9,000萬支5G手機，比今年的300萬支暴增。