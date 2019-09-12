舊款降價 i8系列2萬有找

iPhone 11系列將在9月20開賣，蘋果官網及通路夥伴紛紛降價促銷舊iPhone，前一代機種最多降價5,500元，iPhone 8系列更降到2萬元有找，如果不堅持一定要買最新款的機種，業者也認為現在是入手iPhone不錯的時機。

以蘋果台灣官網來看，降價的前一代機種，以iPhone XR為主，64G版本從原來的26,900元，降到21,500元，降幅兩成。官網架上還有前年上市的iPhone 8系列促銷降價，iPhone 8與iPhone 8 Plus降到2萬元以下，也就是iPhone 8價格15,900元起，iPhone 8 Plus售價19,900元起。

德誼數位跟進蘋果官網的售價，iPhone XR 64G及128G都降價5,400元。蘋果官網已經沒有的iPhone XR 256G以及iPhone XS及iPhone XS Max不同容量機種，德誼有5,500元到3,500元的降幅。

在電信業者部分，台灣之星昨（11）日也宣布，iPhone舊機種搭配資費方案，月繳999元以上資費，購機價降價最多4,000元，2019年版iPhone 7 Plus 32GB手機，搭配月繳999元資費，可零元購機。