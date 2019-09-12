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iPhone 11零元購機方案 來了

2019-09-12 00:39經濟日報 記者張義宮黃晶琳╱台北報導

蘋果iPhone 11系列新機將在20日正式開賣，電信業者昨（11）日起陸續展開預約登記、預購等促銷活動。台灣五家電信業者當中，中華電信、台灣之星、亞太電信領先推出iPhone 11零元購機方案，台灣大、遠傳則尚未公布新機資費。

通路業者認為，過去每一代的新款iPhone價格都一律往上，從來沒有降價，但今年蘋果定價首次「加量不加價」，定價策略可望刺激買氣，估計台灣仍有30萬人手上的iPhone 5、6系列還沒換機，可望帶來換機潮；從機種來看，預估iPhone 11占銷售量約五成，iPhone 11 Pro Max占三成。

中華電信今天下午3時到19日晚間，開放iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max限量網路預約，並訂於20日上午8時，在全台540餘間指定門市及中華電信官網正式開賣。

中華電信昨日晚間宣布資費，搭配最高資費2,699元，綁約24個月，64GB iPhone 11手機零元，今年補貼資源重押舊換新及老客戶，月繳999元，搭配指定舊換新方案及行動VIP方案，頂級旗艦新機iPhone 11 Pro Max的64GB版本零元。

遠傳昨日上午11時開放新iPhone線上預約，短短10分鐘內預約瀏覽人次衝破上萬人。遠傳統計，三小時的線上預約中，iPhone 11 Pro的預約占比高達66%，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65%，顯示大螢幕、大容量，仍最受果粉青睞。

此外，遠傳分析，全新iPhone 11 Pro夜幕綠色超高人氣，五成以上預約用戶選定；其次為金色約三成；價格親民的iPhone 11，綠色和紫色最熱門，

台灣大昨日開放全台myfone門市預約登記，台灣大網路門市、myfone購物將於13日晚間8時開放iPhone 11系列限量預購。

亞太電信宣布「iPhone搶11」限時限量預購活動的電信資費，月付999元，綁約30個月，iPhone 11可零元帶回家，iPhone 11 Pro購機價9,999元，限量共計30名，是目前「最殺」的新機資費方案。不過預購時間還待亞太電信宣布。

台灣之星在新iPhone發表幾小時內，就展開網路、實體門市登記即可搶開賣優惠抽獎資格，每四人就抽一人，同時宣布資費方案，月繳999元，綁約36個月，iPhone 11零元購機，同時舉行年資愈高、手機折扣愈多活動，年資五年手機購機價可減少5,000元，

燦坤3C跟上全球iPhone 11熱潮，今日同步開放iPhone11新機系列，與Apple Watch Series5 GPS版本預約，預約期間推出「滿萬贈五百配件金」或半價加購Airpods方案二選一。

電信業iPhone 11預購／開賣概況 圖／經濟日報提供
電信業iPhone 11預購／開賣概況 圖／經濟日報提供
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