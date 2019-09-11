iPhone 11全機型資費公布了 中華電搶先出爐

2019-09-11 22:48 中央社 台北11日電



針對iPhone 11新機，中華電信今天晚間搶先發布全機型購機資費，以大4G購機方案綁約36個月、月繳999元為例，iPhone 11 ProMax（64GB）購機價2萬8300元，但若搭配舊換新等優惠，可0元入手。

蘋果今天正式發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max共3款新機，台灣納入首波開賣國家，將於20日正式開賣，電信商均積極備戰。

中華電信晚間搶先發布iPhone 11全機型購機資費，以大4G購機方案綁約36個月、月繳999元，可行動上網吃到飽、網內免費，頂級旗艦新機iPhone 11 ProMax（64GB）購機價新台幣2萬8300元，但若搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，可0元入手。

綁約36個月、月繳999元，iPhone 11 Pro （64GB）購機價則為2萬4300元，iPhone 11（64GB）購機價1萬3300元；但若月付2699元高資費，iPhone 11全系列皆可0元入手。

中華電信也同步宣布Apple Watch Series 5 （GPS）資費，申辦大4G購機方案綁約36個月，月繳999元，Apple Watch Series 5（GPS）40mm版購機價3400元。

評估今年iPhone 11買氣，通路業者對中央社記者表示，雖然蘋果今年新機沒有支援5G，難免受5G上路前的換機觀望潮影響，但蘋果在價格上讓利，親民版的iPhone 11定價比去年的iPhone XR還便宜2000元，有助於衝高銷量，加上舊機降價幅度高，也可藉此搶攻非蘋陣營市場。

此外，由於去年iPhone XR到貨量稀少，讓電信業「傻眼」，今年iPhone 11系列到貨量受到市場關注，通路業者今天透露，這次3機同時開賣，已掌握到台灣的「到貨量相當充足」，有望掀起買氣。