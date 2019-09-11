iPhone 11不是要取代XR！iPad螢幕變大是為了什麼？

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假設你跟筆者一樣，熬夜觀看了今年的蘋果秋季發表會，肯定會覺得哪裡不太對勁，不僅以往慣例的許多流程被省略了不少，就連豐功偉業、贏過對手多少都不談，就連新硬體的特徵也快速帶過，讓人不禁思考這究竟是怎麼一回事。

筆者認為，這一次的蘋果發表會，其實更加展現出它們力求「轉型」的決心，試圖從過去單純的硬體製造商，逐漸過度到服務提供者，甚至擴展以往不曾接觸的領域，擴大「蘋果生態圈」的範圍，留住更多死忠粉絲。

但也因為今年的蘋果秋季發表會，其節奏之快不同以往，所以許多原本蘋果該說的事情，最後都遭到了忽略，在其中更有許多值得玩味的現象，以下就筆者個人的觀點進行彙整。

首先登場的遊戲訂閱制服務 Apple Arcade，在這次的發表會中，總算是確認了月費價格與上線日期，但蘋果邀請 KONAMI 與 CAPCOM 這兩家日系遊戲大廠來介紹遊戲，本身就是件有趣的事情。

相對於歐美系的遊戲開發者，蘋果似乎更喜歡亞洲市場，這應該是蘋果經營 App Store 長期以來，發現手機遊戲的獲利大宗，也確實是在亞洲等國家的關係，至少台灣與中國對手遊產品的消費力，就足以令人吃驚。

KONAMI 與 CAPCOM 都是道地的日系廠商，作品風格基本上都是「歐美喜歡、亞洲不討厭」的類型，與蘋果成為夥伴十分合情合理。但是，如果消費者有注意到的話，KONAMI 與 CAPCOM 這次在台上展示的遊戲，都是 Apple Arcade 平台「獨佔」。

家機遊戲搞獨佔並不稀奇，但手機遊戲如此光明正大的宣布，只會登上一個平台或一個服務上，就讓蘋果開始展現了幾分 Sony 或任天堂等，平台主機商的霸氣。蘋果的硬體會成為下一個微軟 Xbox 嗎？現在是還言之過早，但苗頭確實有那麼一點蹤影了。

老實說，我們很難想像蘋果會為了產品的市佔率，而用「低價」來吸引消費者，但凡事總有例外，因為 Apple TV+ 的每月僅需付費新台幣 170 元，確實讓人太過驚艷。

如果你不相信，本次發表會現場中最大、最久的掌聲，就是落在 Apple TV+ 收費方式公布的那一刻。

影視產業是個瘋狂燒錢的領域，但 Apple TV+ 主打原創內容，貌似要跟 Netflix、Disney+ 競爭，但實則不然。筆者認為，Apple TV+ 本身的目的，比較像是蘋果想要成為「內容創作者」的引子。如果這個服務營運得好，蘋果可以在影視圈獲得影響力，投資更大的項目，進而傳達公司的核心思想。

若要用簡單一點的方式說，擁有媒體就能夠控制輿論，具備帶動社會議題的力量，擴大企業對於世界的影響力，而這或許才是蘋果真正想要的。

全新的 iPad 在公布當下，一般消費者的反應似乎有點兩極化，有些人覺得 iPad 終於更新了，但有些人卻更搞不懂這款產品的定位究竟在哪。

10.2 吋的 2019 年款 iPad，其尺寸已經快逼近現有的 iPad Air，但拿起來更重，處理器也僅有舊款的 A10 核心，那麼它戰略目的到底是什麼呢？回頭看看前面發表的 Apple Arcade 與 Apple TV+，答案就呼之欲出。

說穿了，蘋果希望消費者將 iPad 做為旗下許多訂閱制服務的「良伴」，裝置本身擁有較低的價格門檻，減輕民眾入手負擔，無論是要給家庭成員使用，或是學生用來當作生產力和娛樂兼具的「電腦」，都不會顯得雞肋。

當然，螢幕放大到 10.2 吋，也給了全新的 iPadOS 更佳表現空間，支援初代 Apple Pencil 與聰穎鍵盤蓋的理由亦是如此。新款 iPad 依然是個市場唯一的產品，比上取代不了 Air，比下打不到 mini 用戶，可預期銷量應該會相當不錯。

「Apple Watch S5」取代了 S4，但 S3 還在

Apple Watch S5 毫無意外出現在本次的發表會上，不過於此同時，舊款的 S3 則獲得降價，但 S4 卻被移出產品線。

基本上，Apple Watch S5 相較於 Apple Watch S4，確實沒有什麼大幅度更新，雖升級 S5 晶片，但續航力與前代幾乎沒有差異，Always-on 功能是唯一亮點。如此一來，蘋果保留入門的 S3 系列，拿掉 S4 款式就非常合理。

要說在 Apple Watch 上所發生的更重要消息，大概是發表會最後，稍微談到的全新功能 Apple Watch Studio，讓消費者可以自由選擇手錶尺寸大小、錶殼材質與錶帶種類，不用購買官方搭配好的產品，並於線上或實體店面取得完全客製化的 Apple Watch。

「iPhone 11」不是要取代 iPhone XR

如果純粹以外型來看，應該絕大多數的消費者，都會認為 iPhone 11 主要是為了替代 iPhone XR 而來，但沒想到事實並非如此，因為蘋果手機產品線最後留下了 iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11 與 iPhone 11 Pro／Pro Max。

由此可見，iPhone 11 全系列產品，可以說將整個蘋果手機的生態系，做了一次非常好的「重新定位」，低階有單鏡頭 iPhone XR、中階是雙鏡頭 iPhone 11、高階為三鏡頭 iPhone Pro，各產品間的區隔非常清楚，而 iPhone 8 則是保留給討厭瀏海、喜歡小手機的消費者，而且它還降價了。

iPhone 11 具備廣角與超廣角鏡頭，老實說這樣的組合搭配，可能會讓有些人感到失望，一個望遠配合一個廣角，應該會比兩個鏡頭都是廣角，更符合多數人的使用情境，但這也給了想要往上購買到 iPhone 11 Pro 的消費者，一個還算充分的升級理由。

還有值得注意地方是，蘋果這次花了不少時間，給予 A13 仿生處理器「自我介紹」，很顯然他們雖然認為服務非常重要，但對於自家的硬體實力，依舊有很高的自信。換個角度來想，用點篇幅談最自豪的 CPU，也可算是給股東一點交代吧！

還有這些細節，蘋果在台上都沒說

相較於 iPhone XR，iPhone 11 的 A13 處理器在神經網路引擎的加持之下，照片成像效果應該會更好，防水防塵則進步了一點，從 IP67 變成 IP68。

其他沒有特別被提及的，如前後玻璃強度提升、TrueTone 閃光燈更亮、Face ID 偵測角度加大、無線網路支援到 Wi-Fi 6 等級、LTE-A 最多支援 30 個頻段，以及一顆按照蘋果以往個性絕對會大書特書，但這次卻什麼也沒講的 U1 空間感測晶片，能用以增強室內定位，讓 AirDrop 投放更準確。

雖然 iPhone 11 對比 iPhone XR，確實在細節上追加了很多功能，但蘋果祖傳的 5W 充電器，卻仍然活得好好的，但在 iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 這邊就有差別，不但盒裝換成了 18W 充電器，就連接口也從 USB Type-A to Lightning，變成了 USB Type-C to Lightning。

其他改進上，iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max，該有的算是都有，且螢幕提升到了「超 Retina XDR 顯示器」，聽起來莫名霸氣，不過 3D Touch 功能全面移除，由 Haptic Touch 取代。當然，別忘了 Pro 版的鏡頭是望遠、廣角與超廣角三顆。

等等，新系統呢？

談到這裡可能有讀者覺得，是不是還少了一些東西...嗯...對了！全新系統到底何時推出？蘋果這次在台上居然沒有宣布任何日期，讓人感到有點詫異。

根據國外媒體報導，實際上蘋果還是有對外公告新系統的釋出日：iOS 13、watchOS 6 會在 9 月 19 日發布，但不會擁有全部功能，9 月 30 日再推出 iOS 13.1 補齊。

初代 iPadOS 會於 9 月 30 日獨立釋出，但 macOS Catalina 將預計在 10 月的某一天推出（沒錯，尚未確定）。

由此可見，蘋果在台上不提新系統的消息，大概就是因為這次的更新實在有點混亂，所以乾脆省略。最後順帶一提，AppleCare+ 現在可以為 AirPods、Beats 入耳式耳機或 Beats 頭戴式耳機加保囉～

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》