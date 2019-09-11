蘋果官網大降價！iPhone XR、iPhone 8最低一萬六能入手

蘋果官網iPhone XR現在64GB只要NT$21,500。 分享 facebook

官網也默默下架了iPhone 7系列和iPhone XS系列...

2019蘋果秋季發表會正式落幕啦！最頂規的iPhone 11 Pro Max售價依舊突破五萬新台幣，不過依照往例，新品發表後就代表舊款的機種會降價，這次蘋果官方主要針對iPhone 8系列以及去年發表的iPhone XR都做了售價的調整，宇恩個人是覺得滿有感的，馬上來看一下降價的幅度為何吧！

▼iPhone 8 64GB現在只要NT$15,900，相較去年又便宜了5600元、128GB的版本則是NT$17,900；iPhone 8 Plus 64GB為NT$19,900、128GB則為NT$21,900。之前是哪個獺友說要守護最後一代Touch ID的，快買起來啊！

▼去年才剛發表的iPhone XR現在64GB只要NT$21,500 (之前官方定價為NT$26,900)、128GB則是NT$23,500 (之前官方定價為NT$28,900)，雖然真的優惠不少...但跟後繼機種iPhone 11的售價相比其實也才差3400元，個人是建議不如直接買新機吧！(除非你真的無法接受這次的外型設計)

除了上面兩款手機有降價之外，現在大家如果有點進蘋果官網看的話會發現...全球最熱銷機種iPhone 7系列，以及去年才剛發表的iPhone XS系列手機都已經從官網下架惹QAQ

針對Apple Watch的部分，現在最低僅需要用NT$6400的價格就可以入手Apple Watch Series 3囉！一般常用的健康追蹤、運動偵測等功能它都有，也可以戴下水游泳，有想要購買蘋果穿戴裝置的獺友可以參考一下啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》