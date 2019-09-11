iPhone 11系列新機發表 3顆鏡頭網友意見分歧

2019-09-11 16:46 聯合新聞網 綜合報導



此次新機iPhone 11 Pro相機以3顆鏡頭為賣點。圖片來源／ 蘋果官網 分享 facebook

蘋果今（11）日凌晨1點舉行秋季發表會，此次共發表3款新手機，包含iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，而有網友整理出2個有關11 Pro的要點，其中，相機功能升級的3顆鏡頭，倍受大家議論。

有網友在ptt的ios板上說，本次iPhone Pro有2個重點，第一，取消了3D Touch攻能，只有Haptic Touch，第二，則是多了超廣角 13mm，也就是四倍光學變焦。

針對此次的相機功能，網友說，「夜拍、超廣角、超穩定錄影，微單小相機快不用賣了。」、「13mm廣角超好用阿，100mm要幹嘛，拍出來又不好看。」、「日常生活中13mm還是比100mm實用太多了。」

不過，也有其他人提出不同看法，「三顆鏡頭真的一堆果粉護航欸，明明就醜的要死。」、「13mm真的超廣使用環境受限，大部分情境下不好使用。」、「13mm不修正畸變可用性會打折。」、「11 Pro Max這個重量真的要好好考慮了。」

iPhone 11為3款新機中價格最低。圖片來源／ 蘋果官網 分享 facebook

另外，3款手機以價格方面來看，iPhone 11 64G價格最低，不少網友對於11的市場銷量相當期待，有的人說，「11會賣翻吧」、「11太爽了讓我都想加入蘋果了」、「11要屠殺市場了」。

此次發表，除了新款手機iPhone 11系列外，還有第五代Apple Watch、第七代iPad以及Apple Arcade獨家100個新遊戲、Apple TV+ 的訂閱服務與獨家原創影集等。