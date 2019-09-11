一年內降價幅度 iPhone史上最大的一次

2019-09-11 19:39 中央社 舊金山10日綜合外電報導



iPhone 11售價699美元（約新台幣2萬1798元）起跳，比iPhone XR去年售價749美元低。 法新社 分享 facebook

蘋果公司（Apple Inc.）今天舉行年度產品發表會，最令人驚喜的不是推出新功能、裝置或服務，而是祭出有競爭力的價格策略，與蘋果向來走的高價位路線不同。

iPhone 11售價699美元（約新台幣2萬1798元）起跳，比iPhone XR去年售價749美元低。iPhone XR售價定在599美元，推出僅一年價格調降150美元，是iPhone史上一年內價格調降幅度最大的一次。

雷蒙詹姆斯合夥公司（Raymond James &Associates）分析師賈索（Chris Caso）向投資人表示：「蘋果產品發表會的最大消息是iPhone 11降價。我們認為這是蘋果承認在去年發表會把價格定得太高。」

2017年推出的iPhone 8，現在售價定在449美元，也調降150美元；同年發表的Apple Watch Series 3，價格從279美元降到199美元，在與穿戴裝置品牌Fitbit競爭時，蘋果智慧型手錶可望脫穎而出。

蘋果設計創新的消費者硬體裝置，走高價位路線，成為全球市值最高的公司。然而，蘋果卻無法維持一度引發搶購的iPhone需求熱潮。大多數的西方與中國消費者已經人手一機，由於手機功能沒有突破，或沒有其他價格較親民的手機，他們遲遲不願把手機升級。

國際數據資訊（IDC）預估，2019年智慧型手機出貨量將減少2.2%，連續第3年下滑。IDC估計今年iPhone出貨量將減少15%。

調降價格可鼓勵更多人加快升級iPhone，同時還可吸引新用戶加入不斷成長的數位訂閱產業。蘋果股價今天在紐約股市上漲1.2%，報216.70美元，收在去年11月初以來的最高點。

IDC研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）說：「許多購買低價手機的使用者，最後會成為蘋果服務的顧客。蘋果已經證明了，他們過去曾以硬體收服果粉：如果民眾買了iPhone，可能也會買iPad或AirPods。」

然而，蘋果可能更難在旗下設備與新服務間搭起這種連結，烏布拉尼說，部分是因為市面上已有很多數位服務供應商，他們的服務在iPhone等蘋果手機上也運作順暢。

蘋果也祭出吸引人的價格策略迎接這項挑戰。蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade的月費定在4.99美元，約是Apple Music與Apple News+價格的一半。

即將推出的Apple TV+影片串流服務，月費定在4.99美元，價格低於Netflix Inc.、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）Prime Video與Disney+方案，令許多分析師感到意外，。

此外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）說，購買iPhone、iPad、Mac或Apple TV，Apple TV+可以免費看一年。韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）分析師艾夫斯（Dan Ives）稱TV+月費是「亮點」，應能協助蘋果獲得更多訂閱用戶。

艾夫斯向投資人提到：「蘋果在全球各地已有9億活躍iPhone用戶，我們認為庫克與蘋果有機會在未來3到4年內，在串流服務累積1億消費者。」