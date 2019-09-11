蘋果確認在iPhone 11搭載負責精準定位的全新R1協同處理器

2019-09-11 16:01 聯合新聞網 楊又肇



如先前傳聞，蘋果的確在新款iPhone 11加入超寬頻技術 (UWB,Ultra Wideband)，藉由全新設計的U1協同處理器 (並非先前傳聞的R1)，將能讓手機具備更充足的空間感知功能，並且能與其他同樣裝備U1協同處理器的手機彼此精準定位。

分享 facebook

依照蘋果說明，透過U1協同處理器運作之下，定位範圍將可達一般客廳大小，並且能讓手機裝置定位更加精準，使得透過手機AirDrop功能分享檔案時，可以更精準地出現在分享名單上。

而若以U1協同處理器的定位特性來看，似乎也是為了接下來的擴增實境應用作準備，藉此讓虛擬實境影像能有更精準的定位呈現效果，同時也能讓影像呈現更為穩定，而不致於像過往的擴增實境影像會因為定位效果不佳，導致影像會有抖動、漂浮現象。

不過，蘋果依就未透露傳聞可能推出類似Tile的定位裝置，但預期在配合U1協同處理器之下，將使新款iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max能有更精準定位效果，同時也能透過「Find My」快速找尋手機所在位置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》