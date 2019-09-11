iPhone真的變貴很多？看12年來的價格變化圖表

2019-09-11 15:37 聯合新聞網 綜合報導





歷代iPhone價格區段比較。製作/聯合新聞網整理 分享 facebook

蘋果新機即將開賣，自2007初代iPhone上市以來，已經邁入第14代手機。隨著功能日新月異，手機容量越做越大，價格也就節節攀升。果粉在追求新機的同時，荷包也一年比一年縮水，但新手機真的值得花這麼多錢嗎？

iPhone自2007年推出首款手機後，12年來手機價格不斷攀升。初代iPhone在美國上市時共有4G及8G兩種機型，售價分別是499美元（約新台幣15550元）及599美元（約新台幣18667元）。2009年iPhone 3GS在台上市，最大容量32G售價為29800元，而今年最貴的iPhone11 Pro Max512G售價來到52400元，12年來蘋果手機漲價超過34000元，可見要當果粉得有夠大的荷包。

不過越高的價格也相對增加許多新功能，設備也不斷升級。最明顯的就是12年來，iPhone的容量從最大32G演變成512G，以前8G小容量手機已不復存在，目前還有在生產的iPhone中最基本也都配有32G容量。

且蘋果公司連年創新，幾乎每一帶都來技術性變革。從11年iPhone 4s開始引入語音助理Siri，中間還歷經指紋識別、手機支付、3D touch、無線充電及Face ID等，手機鏡頭也從一個到今年出現三鏡頭，為的就是讓使用者能有更好的體驗，也難怪蘋果公司能成為智慧手機業的一大龍頭。

今年iPhone 11系列上市，令人驚訝的規格升級了，價錢卻相較去年來的便宜，當中入門機更是較去年便宜2100元。而今年發表會上還公布即將加入的Apple Arcade及Apple TV+，屆時相信將有一批蘋果愛好者，即便省吃儉用也要入手一支11系列手機。