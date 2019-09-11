Apple Watch第5代實測 螢幕恆亮最實用

2019-09-11 14:04 中央社 舊金山10日電



鈦金屬材質錶殼的Apple Watch Series 5。圖／蘋果提供 分享 facebook 蘋果公司今天發表第5代Apple Watch智慧手錶，根據中央社記者現場實測，第5代Apple Watch最實用的是手腕放下後錶面仍會恆亮，這項功能也可以在設定中手動關閉，可能有助提高續航力。

蘋果（Apple）今天在美國總部Apple Park的賈伯斯劇院發表3款新iPhone，以及Apple Watch Series 5、10.2吋iPad等硬體裝置。其中，第5代Apple Watch採用新材質打造錶殼，配備全新「Always-On Retina顯示器」，即使放下手腕，錶面也不會全黑，可以隨時查看時間與其他功能。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在發表會說，AppleWatch無處不在，以各種方式在全世界產生影響，甚至對健康研究也有很大的影響力。如今Apple Watch已成為全世界最先進、最受歡迎的智慧手錶。

實測發現，蘋果重新設計第5代Apple Watch的不同錶面，內建的應用程式在放下手腕時，會顯示不同內容，或者讓時鐘的顏色產生變化；第三方應用程式在放下手腕時，通常只顯示時間。

現場蘋果工作人員確認，如果不想讓錶面恆亮，可以進入設定中，手動關閉這項功能，可能有助於提高電池續航力。

不過，蘋果工作人員也強調，第5代Apple Watch在錶面恆亮的狀態下，電池續航力最長可達18小時，已足夠應付一天所需。