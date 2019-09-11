親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果發表會登場
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

聯合報頭版登小三照太詭異？傳正宮搭機離台「心意已決」

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

Apple Watch第5代實測 螢幕恆亮最實用

2019-09-11 14:04中央社 舊金山10日電

鈦金屬材質錶殼的Apple Watch Series 5。圖／蘋果提供
鈦金屬材質錶殼的Apple Watch Series 5。圖／蘋果提供
分享
蘋果公司今天發表第5代Apple Watch智慧手錶，根據中央社記者現場實測，第5代Apple Watch最實用的是手腕放下後錶面仍會恆亮，這項功能也可以在設定中手動關閉，可能有助提高續航力。

蘋果（Apple）今天在美國總部Apple Park的賈伯斯劇院發表3款新iPhone，以及Apple Watch Series 5、10.2吋iPad等硬體裝置。其中，第5代Apple Watch採用新材質打造錶殼，配備全新「Always-On Retina顯示器」，即使放下手腕，錶面也不會全黑，可以隨時查看時間與其他功能。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在發表會說，AppleWatch無處不在，以各種方式在全世界產生影響，甚至對健康研究也有很大的影響力。如今Apple Watch已成為全世界最先進、最受歡迎的智慧手錶。

實測發現，蘋果重新設計第5代Apple Watch的不同錶面，內建的應用程式在放下手腕時，會顯示不同內容，或者讓時鐘的顏色產生變化；第三方應用程式在放下手腕時，通常只顯示時間。

現場蘋果工作人員確認，如果不想讓錶面恆亮，可以進入設定中，手動關閉這項功能，可能有助於提高電池續航力。

不過，蘋果工作人員也強調，第5代Apple Watch在錶面恆亮的狀態下，電池續航力最長可達18小時，已足夠應付一天所需。

賈伯斯
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

各國售價比較／想買iPhone 11嗎？到日美買最多便宜六千元

2019-09-11 10:29

觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

2019-09-11 08:23

蘋果發表總整理／iPhone 11規格升級卻變便宜了！24,900元起

2019-09-11 03:08

iPhone11新機問世 重點不可不知

2019-09-11 13:53

蘋果發表／網友比手機鏡頭數 這款「七龍珠」完勝iPhone11

2019-09-11 10:55

比一比／iPhone 11系列與iPhone XS系列、iPhone XR差別在哪？

2019-09-11 06:50

第七代入門款iPad良心升級！10.2吋取代既有9.7吋螢幕

2019-09-11 07:19

嫌新iPhone太貴？ 8家手機品牌旗艦機規格比一比！

2019-09-11 10:49

第七代iPad螢幕變大了 搭聰穎鍵盤、iPadOS更好用

2019-09-11 07:08

蘋果i 11價格較親民 周五開放預購

2019-09-11 14:31

蘋果新機登場 台灣列首波首賣國家

2019-09-11 14:31

iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事

2019-09-11 13:52

第五代Apple Watch Hermès完整售價資訊

2019-09-11 12:15

NBA球星戴維斯現身蘋果發表會 庫克近距離交流

2019-09-11 08:51

新iPhone入門價降到2.49萬 台灣9月20日首波開賣

2019-09-11 08:45

每月4.99美元 蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade將在9/19於全球市場推行

2019-09-11 07:25

蘋果串流影音服務Apple TV+將於11/1上線 同樣以每月4.99美元計費

2019-09-11 07:23

Apple Watch series 5換上全新錶面功能 新增鈦合金、陶瓷材質版本

2019-09-11 07:13

iPhone 11接續iPhone XR成功經驗 加上雙鏡頭主相機與新色

2019-09-11 07:07

iPhone 11 Pro、11 Pro Max同步亮相，新增夜幕綠、換上三鏡頭主相機設計

2019-09-11 06:59

A13 Bionic加入更多人工智慧應用 成為效能最高的行動處理器

2019-09-11 06:54

比一比／Apple Watch series 5、Apple Watch series 4差別在哪？

2019-09-11 06:47

蘋果預告紐約第五大道的Apple Store將重新開幕 並啟用Apple Watch Studio等服務

2019-09-11 06:43

iOS 13、watchOS 6將隨著iPhone 11等新機上市當天釋出更新

2019-09-11 06:40

Apple Arcade、Apple TV+上線時間確認 每月170元全家玩到飽

2019-09-11 06:06

Apple Watch Series 5小改版 主打健康功能 提醒你噪音與經期

2019-09-11 05:01

iPhone 11三款新機正式發表 9/20開賣 夜幕綠絕美新色必入手

2019-09-11 04:01

蘋果發表iPhone 11 Pro系列新機 999美元起、9月20日上市

2019-09-11 02:42

蘋果iPhone 11共六種顏色可選 699美元起

2019-09-11 02:10

蘋果更新Arcade遊戲訂閱服務資訊 每月4.99美元

2019-09-11 01:19

蘋果發表會登場！破天荒首開放YouTube、中文直播

2019-09-10 23:47

提高定位、AR穩定效果，蘋果可能在新款iPhone 11加入R1協同處理器

2019-09-10 23:20

iPhone 11仍是中國製 貿易戰蘋果剉咧等

2019-09-10 19:20

新iPhone又沒雙向無線充電？ 蘋果新品最大3爭論

2019-09-10 18:12

蘋果發表會場外直擊 街上沒海報保持低調

2019-09-10 14:34

iPhone新3款蓄勢待發 郭明錤逆勢提7大預測

2019-09-10 14:21

蘋果新iPhone發表倒數 換機潮預料達2億支銷量

2019-09-10 14:20

新iPhone發表前夕 中國勞工觀察指控蘋果、富士康剝削

2019-09-10 14:11

發表會在即 3C達人解答蘋果新品「十大問題」

2019-09-10 12:29
看更多

熱門文章

蘋果發表總整理／iPhone 11規格升級卻變便宜了！24,900元起

2019-09-11 03:08

毫無驚喜的發表會...蘋果新產品重點一次看

2019-09-11 04:16

各國售價比較／想買iPhone 11嗎？到日美買最多便宜六千元

2019-09-11 10:29

蘋果發表會登場！破天荒首開放YouTube、中文直播

2019-09-10 23:47

蘋果iPhone 11共六種顏色可選 699美元起

2019-09-11 02:10

iPhone 11三款新機正式發表 9/20開賣 夜幕綠絕美新色必入手

2019-09-11 04:01

比一比／iPhone 11系列與iPhone XS系列、iPhone XR差別在哪？

2019-09-11 06:50

蘋果發表iPhone 11 Pro系列新機 999美元起、9月20日上市

2019-09-11 02:42

觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

2019-09-11 08:23

嫌新iPhone太貴？ 8家手機品牌旗艦機規格比一比！

2019-09-11 10:49

蘋果發表／網友比手機鏡頭數 這款「七龍珠」完勝iPhone11

2019-09-11 10:55

新iPhone又沒雙向無線充電？ 蘋果新品最大3爭論

2019-09-10 18:12

第七代入門款iPad良心升級！10.2吋取代既有9.7吋螢幕

2019-09-11 07:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top