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iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事

2019-09-11 13:52中央社 舊金山10日電

iPhone 11共有6種顏色。 路透
iPhone 11共有6種顏色。 路透
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蘋果公司今天發表iPhone 11系列3款新機，中央社記者實測發現，3DTouch觸控感壓功能已被長壓啟動的Haptic Touch觸控操作取代，且相機的夜間模式啟動後會出現小圖示提醒用戶。

蘋果（Apple）今天在總部Apple Park的賈伯斯劇院舉辦新品發表會，推出搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max

發表會後開放約一個半小時的新品體驗，現場湧入近千名記者、網紅、部落客排隊等候。根據現場實測，iPhone 11 Pro背蓋用玻璃打造，但看起來像霧面，摸起來是磨砂質感，手感相當特別。除了背蓋之外，iPhone 11 Pro正面與側面設計都和去年新機相似。

去年發表的iPhone XS、iPhone XS Max仍具備3DTouch觸控感壓功能，經現場蘋果工作人員確認，今年推出的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max不再具備3DTouch，改用透過長壓方式啟動的Haptic Touch觸控操作取代，若在App圖示上長壓，會顯示快捷功能選單。至於移除3D Touch後是否讓機身更薄，蘋果工作人員並沒有給出答案。

另一個值得注意的功能是iPhone 11系列新登場的相機「夜間模式」，可以自動開啟，在低光源環境下也能拍出色彩更自然、更明亮的照片。實測發現，夜間模式無法手動強制開啟或關閉，如果模擬低光源環境、用手遮住鏡頭附近的光線時，可以「騙過」相機，在介面上會出現夜間模式的小圖示，提醒已啟動。

由於新品體驗區現場光線充足，無法測試iPhone11系列的夜間模式效果，但蘋果工作人員仍很有信心地展示手機內的示範照片。

實測也發現，iPhone 11系列最方便的拍照功能應該是長壓拍照鍵就能直接啟動錄影模式，對於常需要切換拍照和錄影模式的用戶而言，可簡化不少步驟。

iPhoneiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max
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