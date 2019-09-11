蘋果發表／網友比手機鏡頭數 這款「七龍珠」完勝iPhone11

2019-09-11 10:55 聯合新聞網 綜合報導



蘋果新機11日凌晨發表，網友熱議新款手機iPhone11在後端配的三顆鏡頭組，有人嫌醜，但也有人認為在拍照功能上變得好用。美聯社 分享 facebook

蘋果新機11日凌晨發表，網友熱議新款手機iPhone11在後端配的三顆鏡頭組，有人嫌醜，也有人認為在拍照功能上變得好用，但有網友將焦點放在各家手機的鏡頭數上做比較，認為比起新iPhone11的3鏡頭，Nokia9 PureView的「七龍珠」系列簡直完勝，更有人拿出一款多功能拍照的L16相機，外形如同手機大小的機身背後，竟一口氣嵌了16顆具備不同功能的蔡司鏡頭，讓網友直呼「一山還比一山高」。

Nokia 9 PureView的5鏡頭設計，包括2顆彩色鏡頭與3顆黑白鏡頭，每次拍照都會同步運作。圖／HMD Global提供 分享 facebook

此次iPhone 11規格升級，最大的外形改革莫過於機身背後的鏡頭數增加了，在外形上以一方框作造形，這三顆鏡頭分別是新的1,200萬像素廣角鏡頭、遠攝鏡頭以及1,200萬像素的120度超廣角鏡頭，蘋果新機擁有強大的影音拍攝新系統，也具備了「夜間」模式的全新功能。

無獨有偶，HMD Global在今年MWC 2019上，推出的新款諾基亞旗艦智能手機9 PureView，後方的特色則具有六模塊相機，包括了五顆鏡頭及飛行時間，Nokia打著與Zeiss和Light共同設計，期望為手機市場帶來更高品質的攝影作品。包括Nokia 7.2 和Nokia 6.2，也早已是3鏡頭設計。

市面上其他多鏡頭手機還有如LG的V40及三星的Galaxy S10，但Nokia 9 PureView的五個鏡頭規格全相同，皆是1200萬畫素搭載f1.8光圈，唯一不同的是五個鏡頭內有三顆是黑白的、其他兩顆才是彩色的。

LG V40 ThinQ共有摩洛哥藍、鉑金灰兩色，單機價24,900元，1月30日起在全台經銷通路同步開賣。圖／LG提供 分享 facebook

Galaxy S10 5G手機內建有4個鏡頭。法新 分享 facebook

網友戲稱Nokia9 PureView的設計，宛如「七龍珠」，會在「腦海中突然浮現小瑪莉在跑燈的畫面」，還有人聯想到「輪迴眼」，有網友直稱「手機背面塞滿鏡頭要這麼多鏡頭幹嘛拉？」直言自己「才不要蓮蓬頭」；也有人覺得「這六點都比蘋果的四方鏡頭好看。」

光是比相機的鏡頭數，也有網友貼出Light L16機身背後的 16顆鏡頭模組照，戲稱iPhone11跟這款相比「還太嫩」，L16這款多光圈運算相機，尺寸大小如同一般的智慧型手機，雖說厚一點，但作為口袋隨身機也還可以。