各國售價比較／想買iPhone 11嗎？到日美買最多便宜六千元

2019-09-11 10:29 聯合新聞網 綜合報導





蘋果公司台灣時間今日凌晨一點舉行發表會，新亮相的三款iPhone手機是本次最大的重點。對於台灣果粉而言，今手機上市當然會想搶購，但整體超過40000元的售價還是會讓荷包大失血，那有沒有可能到國外撿便宜呢？

蘋果新機上市，台灣也在第一波上市名單內，根據蘋果官網釋出的價格，最貴的iPhone11 Pro Max售價雖比前一代便宜500元，但依舊突破50000大關。以今天匯率計算，各國售價最便宜的還屬美國和日本，比台灣便宜約6至7千元不等。

若以兩岸三地比較，香港是三個地區中最便宜的，而中國在iPhone11雖比台灣便宜幾百元，但到了高階機的iPhone11 Pro及Pro Max卻都比台灣香港還貴，以Pro Max 512G而言，中國與香港的售價就差了6300元。

整體來看，在比較的六個地區中，入門機型iPhone 11 64G最貴的地區是澳洲，換算下來約新台幣2萬6千元至3萬1千元，最便宜則是日本，價格大約2萬2。

而另外兩款則都是中國最貴，兩款手機最大容量換算下來都超過新台幣5萬元，日本、美國則最便宜，與台灣價差將近六到七千元，不過上，由於美國和日本還要再加上消費稅，除非在美國的免稅州或在日本使用外國人免稅優惠購買，才能享受到優惠。