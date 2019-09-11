NBA球星戴維斯現身蘋果發表會 庫克近距離交流

2019-09-11 08:51 中央社 舊金山10日電



庫克（Tim Cook）與NBA洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）握手。歐新社 分享 facebook 蘋果公司（Apple）今天發表3款新iPhone，執行長庫克會後前往體驗區與媒體、分析師及名人交流，與NBA洛杉磯湖人隊球星戴維斯近距離交流；先前宣布將離職的蘋果設計長艾夫也和庫克熱情擁抱。

蘋果在總部Apple Park的賈伯斯劇院舉辦新品發表會，庫克（Tim Cook）開場表示，「我們一直認為給人們美好的工具，就能做出美好的事情。」

活動前兩項登場的並非硬體產品，而是遊戲訂閱服務Apple Arcade、影音服務Apple TV+，強調蘋果力推服務的決心；接下來宣布的新硬體包括10.2吋iPad、螢幕可恆亮的第5代Apple Watch。直到活動開場46分鐘後，終於介紹新手機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone11 Pro Max。

發表會進行約2小時結束，會後庫克前往新品體驗區，立刻被搶著拍照的人牆圍住。他向NBA洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）介紹iPhone新機，簡短交談約2分鐘後，戴維斯就快閃離開，庫克則留在現場大方與媒體記者一起自拍，展現來者不拒的親和力。

庫克移動到新一代Apple Watch展示桌旁時，遇到蘋果靈魂人物、先前宣布將離職的設計長艾夫（JonyIve），雙方都露出燦爛笑容，並熱情擁抱，交談時間約2分鐘。

在大約一個半小時的新品體驗時段中，庫克現身的時間約30分鐘，能與庫克自拍的記者看到手機留下的珍貴畫面，多半露出開心的表情，也代表能近距離與庫克互動的機會多麼難得。