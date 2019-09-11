親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果發表會登場
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

東京強颱啟示錄：成田機場「孤島化」與颱風假爭議

觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

NBA球星戴維斯現身蘋果發表會 庫克近距離交流

2019-09-11 08:51中央社 舊金山10日電

庫克（Tim Cook）與NBA洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davi...
庫克（Tim Cook）與NBA洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）握手。歐新社
分享
蘋果公司（Apple）今天發表3款新iPhone，執行長庫克會後前往體驗區與媒體、分析師及名人交流，與NBA洛杉磯湖人隊球星戴維斯近距離交流；先前宣布將離職的蘋果設計長艾夫也和庫克熱情擁抱。

蘋果在總部Apple Park的賈伯斯劇院舉辦新品發表會，庫克（Tim Cook）開場表示，「我們一直認為給人們美好的工具，就能做出美好的事情。」

活動前兩項登場的並非硬體產品，而是遊戲訂閱服務Apple Arcade、影音服務Apple TV+，強調蘋果力推服務的決心；接下來宣布的新硬體包括10.2吋iPad、螢幕可恆亮的第5代Apple Watch。直到活動開場46分鐘後，終於介紹新手機iPhone 11iPhone 11 Pro、iPhone11 Pro Max。

發表會進行約2小時結束，會後庫克前往新品體驗區，立刻被搶著拍照的人牆圍住。他向NBA洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）介紹iPhone新機，簡短交談約2分鐘後，戴維斯就快閃離開，庫克則留在現場大方與媒體記者一起自拍，展現來者不拒的親和力。

庫克移動到新一代Apple Watch展示桌旁時，遇到蘋果靈魂人物、先前宣布將離職的設計長艾夫（JonyIve），雙方都露出燦爛笑容，並熱情擁抱，交談時間約2分鐘。

在大約一個半小時的新品體驗時段中，庫克現身的時間約30分鐘，能與庫克自拍的記者看到手機留下的珍貴畫面，多半露出開心的表情，也代表能近距離與庫克互動的機會多麼難得。

庫克Apple蘋果iPhone戴維斯iPhone 11 ProNBAAnthony DavisiPhone 11
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

2019-09-11 08:23

蘋果發表總整理／iPhone 11規格升級卻變便宜了！24,900元起

2019-09-11 03:08

比一比／iPhone 11系列與iPhone XS系列、iPhone XR差別在哪？

2019-09-11 06:50

第七代入門款iPad良心升級！10.2吋取代既有9.7吋螢幕

2019-09-11 07:19

第七代iPad螢幕變大了 搭聰穎鍵盤、iPadOS更好用

2019-09-11 07:08

iOS 13、watchOS 6將隨著iPhone 11等新機上市當天釋出更新

2019-09-11 06:40

iPhone 11仍是中國製 貿易戰蘋果剉咧等

2019-09-10 19:20

新iPhone入門價降到2.49萬 台灣9/20首波開賣

2019-09-11 08:45

每月4.99美元 蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade將在9/19於全球市場推行

2019-09-11 07:25

蘋果串流影音服務Apple TV+將於11/1上線 同樣以每月4.99美元計費

2019-09-11 07:23

Apple Watch series 5換上全新錶面功能 新增鈦合金、陶瓷材質版本

2019-09-11 07:13

iPhone 11接續iPhone XR成功經驗 加上雙鏡頭主相機與新色

2019-09-11 07:07

iPhone 11 Pro、11 Pro Max同步亮相，新增夜幕綠、換上三鏡頭主相機設計

2019-09-11 06:59

A13 Bionic加入更多人工智慧應用 成為效能最高的行動處理器

2019-09-11 06:54

比一比／Apple Watch series 5、Apple Watch series 4差別在哪？

2019-09-11 06:47

蘋果預告紐約第五大道的Apple Store將重新開幕 並啟用Apple Watch Studio等服務

2019-09-11 06:43

Apple Arcade、Apple TV+上線時間確認 每月170元全家玩到飽

2019-09-11 06:06

Apple Watch Series 5小改版 主打健康功能 提醒你噪音與經期

2019-09-11 05:01

iPhone 11三款新機正式發表 9/20開賣 夜幕綠絕美新色必入手

2019-09-11 04:01

蘋果發表iPhone 11 Pro系列新機 999美元起、9月20日上市

2019-09-11 02:42

蘋果iPhone 11共六種顏色可選 699美元起

2019-09-11 02:10

蘋果更新Arcade遊戲訂閱服務資訊 每月4.99美元

2019-09-11 01:19

蘋果發表會登場！破天荒首開放YouTube、中文直播

2019-09-10 23:47

提高定位、AR穩定效果，蘋果可能在新款iPhone 11加入R1協同處理器

2019-09-10 23:20

新iPhone又沒雙向無線充電？ 蘋果新品最大3爭論

2019-09-10 18:12

蘋果發表會場外直擊 街上沒海報保持低調

2019-09-10 14:34

iPhone新3款蓄勢待發 郭明錤逆勢提7大預測

2019-09-10 14:21

蘋果新iPhone發表倒數 換機潮預料達2億支銷量

2019-09-10 14:20

新iPhone發表前夕 中國勞工觀察指控蘋果、富士康剝削

2019-09-10 14:11

發表會在即 3C達人解答蘋果新品「十大問題」

2019-09-10 12:29

發表前導覽／除了三鏡頭與新色，蘋果新品還能關注什麼？

2019-09-10 08:53

蘋果Face ID技術將應用在更多裝置 Touch ID也續用

2019-09-10 08:50

新iPhone可能帶動換機潮 銷售上看2億支

2019-09-10 07:51

發表會前全都露！iPhone 11 Pro新機價格出爐 9/20開賣

2019-09-10 00:15

破天荒！蘋果首度在YouTube直播新iPhone發表會

2019-09-09 22:12

蘋果選新iPhone發售日有原因 中國市場拿到首發

2019-09-09 21:36

蘋果計畫以超寬頻技術 提升新款iPhone等裝置定位精準度

2019-09-09 15:05

六大亮點搶先看！ 蘋果秋季產品發表會11日登場

2019-09-09 12:53

蘋果發表會iPhone仍是主角 內容服務將佔一席之地

2019-09-08 20:33
看更多

熱門文章

蘋果發表總整理／iPhone 11規格升級卻變便宜了！24,900元起

2019-09-11 03:08

蘋果發表會登場！破天荒首開放YouTube、中文直播

2019-09-10 23:47

毫無驚喜的發表會...蘋果新產品重點一次看

2019-09-11 04:16

蘋果iPhone 11共六種顏色可選 699美元起

2019-09-11 02:10

iPhone 11三款新機正式發表 9/20開賣 夜幕綠絕美新色必入手

2019-09-11 04:01

蘋果發表iPhone 11 Pro系列新機 999美元起、9月20日上市

2019-09-11 02:42

新iPhone又沒雙向無線充電？ 蘋果新品最大3爭論

2019-09-10 18:12

華為：即將發布的Mate 30不再預裝Google應用程式

2019-09-10 14:40

比一比／iPhone 11系列與iPhone XS系列、iPhone XR差別在哪？

2019-09-11 06:50

發表會在即 3C達人解答蘋果新品「十大問題」

2019-09-10 12:29

觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

2019-09-11 08:23

iPhone 11仍是中國製 貿易戰蘋果剉咧等

2019-09-10 19:20

iPhone新3款蓄勢待發 郭明錤逆勢提7大預測

2019-09-10 14:21

Apple Watch Series 5小改版 主打健康功能 提醒你噪音與經期

2019-09-11 05:01

Apple Arcade、Apple TV+上線時間確認 每月170元全家玩到飽

2019-09-11 06:06

第七代入門款iPad良心升級！10.2吋取代既有9.7吋螢幕

2019-09-11 07:19

蘋果更新Arcade遊戲訂閱服務資訊 每月4.99美元

2019-09-11 01:19

比一比／Apple Watch series 5、Apple Watch series 4差別在哪？

2019-09-11 06:47

第七代iPad螢幕變大了 搭聰穎鍵盤、iPadOS更好用

2019-09-11 07:08

小米宣布推出30W無線充電 下一階段邁向40W無線快充

2019-09-10 09:08

蘋果發表新款智慧手表 售價399美元起跳

2019-09-11 01:50

foodpanda在台經營7週年 將擴展餐飲外送範圍至更多城市

2019-09-10 15:50

iPhone 11接續iPhone XR成功經驗 加上雙鏡頭主相機與新色

2019-09-11 07:07

iPhone 11 Pro、11 Pro Max同步亮相，新增夜幕綠、換上三鏡頭主相機設計

2019-09-11 06:59

新iPhone入門價降到2.49萬 台灣9/20首波開賣

2019-09-11 08:45

OPPO Reno 2揭曉 同樣搭載鯊魚鰭、換上4鏡頭相機

2019-09-10 15:50

Apple Watch series 5換上全新錶面功能 新增鈦合金、陶瓷材質版本

2019-09-11 07:13

提高定位、AR穩定效果，蘋果可能在新款iPhone 11加入R1協同處理器

2019-09-10 23:20

蘋果發表新款iPad 影音訂閱服務每月4.99美元

2019-09-11 01:33

蘋果串流影音服務Apple TV+將於11/1上線 同樣以每月4.99美元計費

2019-09-11 07:23

蘋果發表會場外直擊 街上沒海報保持低調

2019-09-10 14:34

新版Google Assistant或許能幫使用者等待漫長電話接通

2019-09-10 09:08

蘋果新iPhone發表倒數 換機潮預料達2億支銷量

2019-09-10 14:20

每月4.99美元 蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade將在9/19於全球市場推行

2019-09-11 07:25

iOS 13、watchOS 6將隨著iPhone 11等新機上市當天釋出更新

2019-09-11 06:40

批臉書隱私觀點錯得離譜 美法官拒撤集體訴訟

2019-09-10 14:19

《決勝時刻：現代戰爭》加入更擬真視覺 強調跨平台遊玩一致體驗

2019-09-10 09:08

蘋果新品發表會倒數 識別證顏色露玄機

2019-09-11 01:07

A13 Bionic加入更多人工智慧應用 成為效能最高的行動處理器

2019-09-11 06:54

NBA球星戴維斯現身蘋果發表會 庫克近距離交流

2019-09-11 08:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top