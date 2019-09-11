觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

蘋果稍早一連揭曉包含iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max，以及包含Apple Watch series 5與10.2吋iPad在內新品，另外也宣布旗下主打原創影集內容的Apple TV+，以及遊戲訂閱服務Apple Arcade正式上線與計費方式。相比過往，蘋果減少在發表會上冗長的數據成果分享，同時也省卻說明新版作業系統細節，使得整個發表會說明節奏更加輕快，同時也不會顯得凌亂。

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換上iPhone 11名稱的iPhone XR後繼機種

以定位來看，iPhone 11基本上就是iPhone XR後繼機種，但蘋果卻不像推出iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max之後，隨即就讓iPhone XS與iPhone XS Max退離市場，反而將iPhone XR保留，與iPhone 8一同作為入門款iPhone機種繼續銷售。

就iPhone 11來看，本身與iPhone XR有著處理器規格、相機鏡頭設計上的明顯差異，因此蘋果認為在市場對於iPhone XR仍有高度接受度的情況，便讓iPhone XR繼續在市場維持銷售，並且作為iPhone 11與iPhone 8之間的居中規格選項。

而採用iPhone 11的名稱，主因也在於iPhone XR過去一年以來的銷售表現，以及市場接受度攀高，因此蘋果方面也顯然希望將原本iPhone XR的定位「升格」，因此以iPhone 11作為此次鎖定主流市場的銷售機種，新推出的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max反而鎖定更進階使用需求。

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iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max依然維持容易抉擇的差異

相比去年推出的iPhone XS與iPhone XS Max，蘋果今年推出的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max，基本上也幾乎僅在螢幕大小、電池容量有明顯不同，其他包含A13 Bionic處理器、三鏡頭配置的相機模組等設計，基本上都是採用相同或相近規格 (記憶體等設計可能會有些不同)，讓使用者能有相同使用體驗，因此僅需在螢幕尺寸使用需求作抉擇。

而如同iPhone 11加入超廣角鏡頭，包含iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max也都搭載1200萬畫素、120度的超廣角鏡頭，藉此補足過往在廣角拍攝時的缺憾，另外更可趕上目前Android手機幾乎每款均配置超廣角鏡頭設計，另外在新增加的夜間拍攝功能，自然也是希望能在Android手機日益增強的相機拍攝功能表現反擊。

配合本身A13 Bionic處理器運算效能，以及眾多第三方app等資源，配合此次首度採用的三鏡頭主相機，以及強化表現的1200萬畫素視訊鏡頭，蘋果顯然在過往iPhone機種必須配合外接鏡頭輔助的拍攝需求補足，讓使用者能藉由此次發表新機即可對應絕大多數的拍攝需求，同時也能在次強調本身手機產品的拍攝使用表現。

不過，為了確保相機拍攝品質，蘋果在外觀設計顯然不得不遷就鏡頭尺寸等限制，因此在新機難免引發眾人批評美感之下，透過額外推出的「夜幕綠」配色增加注目度，藉此移轉批評焦點。

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成為蘋果未來重要產品的Apple Watch

在此次發表會上，蘋果花了一些時間說明藉由Apple Watch量測數據，協同學術與醫療單位針對聽力、女性健康與心率相關項目進行研究，未來預期會以研究成果落實在日後服務，或是接下來推行產品。而蘋果更以影片說明在Apple Watch上的心率量測、跌倒偵測，以及緊急呼救等功能，如何在真實場景成功地協助使用者，藉此說明本身在產品設計上的努力。

而Apple Watch從一開始著重時尚為主的配件產品，目前已經成為可隨時記錄使用者體能，甚至可以進一步了解心率等健康狀況的貼身工具。在與更多學術、醫療單位合作，蘋果預期讓Apple Watch能從一般消費市場跨入醫療市場應用的重要產品，同時也能保有吸引消費市場用戶的特性，尤其在Apple Watch逐漸成為智慧穿戴裝置熱銷產品情況下，預期將可成為蘋果未來列為重點發展的產品項目。

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Apple Arcade與Apple TV+

今年春季發表會上公布的Apple Arcade與Apple TV+，不意外地將會成為蘋果日後重點營收來源的服務項目。

其中，Apple Arcade與Google Stadia、微軟Project xCloud的服務模式並不一樣，在於前者主要還是以蘋果旗下產品平台使用，與Google、微軟服務願意開放不同平台裝置使用的情況稍有不同。

但基於目前訂閱制所帶動營收表現，蘋果宣布以按月付費訂閱形式使用Apple Arcade服務，除了可增加本身分潤營收，同時間接能讓Mac裝置缺乏遊戲的批評減少，而藉由獨佔合作更可加深蘋果與開發者之間關係，進而可以創造更多遊戲成長所帶動營收機會。

在Apple TV+服務部分，則是透過原創影音內容吸引觀看目光，同時預期蘋果也會透過每月更新，或是以階段性更新方式釋出最新影集內容，不僅透過獨佔影集內容增加使用黏著，更可藉由逐次更新內容方式延長使用時間。

兩項服務內容均以4.99美元價格計費，或許日後也可能比照其他業者將所有訂閱服務綁定，並且透過組合訂閱形式提供使用，藉此吸引更多人使用蘋果服務，進而可讓蘋果服務成為全新重要營收來源。

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並未公布傳聞中的AR眼鏡設備

原本以為蘋果會在此次發表會上透露傳聞中的AR眼鏡設備消息，但顯然僅有一五一十揭曉的iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max與Apple Watch series 5，並且確定Apple Arcade與Apple TV+正式上線時間，以及相關計費方案，或許代表蘋果尚未準備好，或是並非像市場所說會推出AR眼鏡設備。

但以目前來看，擴增實境技術應用確實會是蘋果重點發展項目，並且持續強化ARKit相關應用，讓使用者能更容易透過手機、平板即可感受擴增實境應用樂趣，未來預期也會讓蘋果帶來更多營收機會。

另一方面，蘋果也並未像市場傳聞推出類似Tile的定位配件，同時新款iPhone是否搭載超寬頻 (UWB)技術，在此次發表活動上也未進一步說明，是否會在後續活動上公布，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》