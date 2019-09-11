新iPhone入門價降到2.49萬 台灣9/20首波開賣

2019-09-11 08:45 中央社 舊金山10日電



iPhone 11有六種顏色，包括白、黃、綠、黑、紅以及紫色。 美聯社 分享 facebook 蘋果公司（Apple）今天發表3款新iPhone，被視為入門款iPhone XR後繼機種的iPhone 11售價新台幣2萬4900元起，較去年降低2000元；台灣列入首發市場，將於9月20日開賣。

蘋果今天在總部Apple Park的賈伯斯劇院舉辦新品發表會，推出搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max；同時也推出採用新材質的第5代智慧手錶Apple Watch Series 5，以及支援觸控筆的10.2吋iPad平板電腦。先前網路流傳的第3代AirPods無線耳機和升級版無線充電盤AirPower則未現身。

發表會後蘋果更新台灣官網的3款新機售價，6.1吋採用LCD螢幕的iPhone 11售價新台幣2萬4900元起，較去年推出的iPhone XR降低2000元；5.8吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro售價3萬5900元起；6.5吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro Max售價3萬9900元起。

今年最貴機種是iPhone 11 Pro Max的512GB容量版本，售價5萬2400元，較去年頂規iPhone XS Max的512GB容量版本降低500元。

台灣是3款新iPhone首波開賣市場之一，將於台北時間9月13日晚上8時開放預訂，預計9月20日開賣。Apple Watch Series 5將在9月12日開放訂購，並於9月20日開賣。

蘋果今天也宣布遊戲訂閱服務Apple Arcade將於9月19日在App Store上線，影音服務Apple TV+將於11月1日上線，兩項服務在台灣的月費都是新台幣170元。從今天起購買iPhone、iPad、Mac、Apple TV等裝置的消費者，可直接獲贈1年的Apple TV+服務。