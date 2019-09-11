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iOS 13、watchOS 6將隨著iPhone 11等新機上市當天釋出更新

2019-09-11 06:40楊又肇

此次發表會上，雖然蘋果並未特別針對軟體、作業系統細節作補充，但隨著新機逐一對外揭曉之後，也確定各項作業系統正式上線提供更新時間。

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其中，iOS 13正式版本將會隨著iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max預載推出，並且在9月20日當天開放iPhone SE、iPhone 6s、第7代iPod touch之後機種下載升級。

而新版watchOS 6也會先預載於Apple Watch series 5系列錶款，並且在9月20日當天開放Apple Watch series 4與Apple Watch series 3下載更新，之後也會開放Apple Watch series 2與Apple Watch series 1升級。

至於針對iPad系列機種使用的iPadOS 13，則會在10月1日才開放所有iPad Pro系列，以及2014年以後推出的9.7吋iPad Air、2016年以後推出的9.7吋iPad、2015年後推出的7.9吋iPad mini下載更新，因此預計9月30日正式推出的10.2吋iPad將會短暫地維持使用iOS 13作業系統介面，之後才會換上iPadOS強調的多工操作介面。

另外，對應Apple TV使用的tvOS 13，預期也會在9月20日之後釋出更新，而新版macOS 10.15 Catalina則要等到10月中旬之後，才會隨著新版MacBook Pro推出正式版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPadOSiOSApple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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