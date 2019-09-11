蘋果預告紐約第五大道的Apple Store將重新開幕 並啟用Apple Watch Studio等服務

2017年開始投入重新裝潢，位於美國紐約第五大道的Apple Store「Apple Fifth Avenue」，稍早由蘋果負責Apple Store相關業務的Deirdre O'Brien宣布將在9月20日當天重新開幕。同時，蘋果更宣布將在Apple Store藉由全新Apple Watch Studio服務推廣Apple Watch系列產品體驗互動，同時更計畫進一步強化舊機回購服務，鼓勵消費者能以手中舊機換購新機，藉此讓手機能透過回收發揮更高被利用效率。

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依照蘋果說明，預計重新開幕的「Apple Fifth Avenue」將維持原本以玻璃帷幕造型設計，同時讓地面維持成為人們往來互動匯集地區，透過玻璃樓梯走下的區塊則會以明亮、空曠形式設計，並且維持蘋果一貫店面設計風格，一樣也會強化室內綠化比例，而消費者能在此體驗蘋果產品、休憩，或是與蘋果工作人員交流。

而在接下來的推廣活動中，蘋果準備透過全新Apple Watch Studio服務，將使消費者能更容易體驗Apple Watch產品，並且逐一感受不同錶帶配件與個人穿搭是否合適，同時也能由工作人員提供更好配戴建議，或是進一步解說Apple Watch產品特性。

相比過往在Apple Store體驗Apple Watch系列產品的情況，在全新Apple Watch Studio服務中，則是可讓消費者能在單張桌子區塊體驗完整Apple Watch功能，以及所有錶帶配件穿搭效果。

至於在去年因為iPhone XR銷售經驗，蘋果今年也開始推動更具體的舊機回購計畫，讓消費者能透過iPhone 8 Plus或iPhone X等機種回收換購，即可以399美元起跳價格購買iPhone 11，或是透過分期方式購買新機。

就蘋果方面表示，鼓勵消費者將舊機以回收換購形式升級新機，將能讓原本舊機產生更大回收利用效率。而透過這樣的方式，不僅能讓蘋果能在促進環保有正向推動力道，同時也能吸引消費者將手中不再使用的iPhone舊機換購升級新機，同時也能讓蘋果新機銷售有所成長。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》