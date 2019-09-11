A13 Bionic加入更多人工智慧應用 成為效能最高的行動處理器

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去年在A12 Bionic加入自有GPU設計，並且強調整合人工智慧運算模式，蘋果在此次應用在iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的A13 Bionic處理器，不僅採用台積電第二代7nm FinFET製程技術打造，更標榜在效能運算表現超越目前市場所有行動處理器。

除此之外，蘋果更強調去年推出的A12 Bionic處理器效能表現，即便到現在依然贏過Qualcomm推出的Snapdragon 855、華為旗下海思半導體打造的Kirin 980等處理器，而此次推出的A13 Bionic處理器更一舉超越市面上所有行動處理器運算效能。

架構設計部分，A13 Bionic處理器在CPU部分依然採用「2+4」核心形式構成，其中包含2組效能核心，以及4組效率核心，至於GPU部分則是針對Metal API做最佳化調整，並且採4核心設計，內建類神經網路處理元件則採8核心設計，藉由內建深度學習加速器更可推動6倍向量運算效能提昇。

藉由台積電第二代7nm FinFET製程技術，A13 Bionic總計以85億組電晶體構成，並且能實現每秒一兆次的運算次數，同時能透過硬體端的深度學習強化人工智慧運算應用，讓諸如影像識別、相機拍攝、影像應用，或是語音理解等用途可以用更快效率完成，甚至讓計算精度更高。

依照蘋果描述，A13 Bionic處理器相比A12 Bionic處理器，在CPU或GPU的運算效能均有20%比例提昇，電力損耗分別降低30%與40%比例，甚至人工智慧運算效率也提昇20%，並且讓電力損耗降低20%

另外，藉由新版CoreML框架，開發者也能快速存取A13 Bionic處理器的深度學習運算效能資源，即可輕易在app應用導入人工智慧運算模式。

而在鏡頭應用部分，從此次透過FiLMiC的實際展示，其實也能確認A13 Bionic處理器在多鏡頭協作控制上的表現，讓機身所有鏡頭均可同時運作取景，並且同步顯示預覽畫面，另外在單一鏡頭完成白平衡、焦距等設定調整時，同時也會讓其他鏡頭快速套用相同參數，讓任一鏡頭拍攝影像都能維持相同白平衡等表現。

至於在自動判斷進光量決定是否啟用的夜景拍攝模式，以及預計在後續釋出的Deep Fusion拍攝模式，基本上都會應用到A13 Bionic處理器的深度學習運算功能，透過逐一比對多張影像中的像素點成像結果，藉此減少影像雜訊，並且強化細節表現，讓整體影像色彩細膩度提昇。

在裝置電量續航表現部分，A13 Bionic處理器除了透過第二代7nm FinFET製程技術減少耗電，更進一步藉由全新電源管理元件讓電力分配更具效率，因此可讓iPhone 11的電力續航表現比iPhone XR可延長1小時，而iPhone 11 Pro則可比iPhone XS延長4小時，甚至在iPhone 11 Pro Max更比iPhone XS Max延長5小時左右。

以目前來看，蘋果似乎就只差無線連接技術仍須仰賴他人，但若未來進一步整合自有無線網路技術的話，基本上就能讓A系列處理器有更完整的自有設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》