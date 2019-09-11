iPhone 11 Pro、11 Pro Max同步亮相，新增夜幕綠、換上三鏡頭主相機設計
除了iPhone 11，蘋果同樣也在此次發表會上公布全新iPhone 11 Pro，以及大尺寸版本的iPhone 11 Pro Max。
依照蘋果全球產品行銷資深副總裁Phil Schiller說明，冠上Pro名稱的iPhone 11 Pro，意味將提供更全面的使用體驗。而此次iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的區分，原則上也是與iPhone XS、iPhone XS Max主要差別在螢幕尺寸與電量等明顯差異，但基本上在操作體驗、處理器與鏡頭規格都沒有太大差別。
而此次也首度在基本三種配色新增全新「夜幕綠 (Midnight Green)」配色，讓使用者能在高階機種有額外配色選擇，但機身同樣維持不鏽鋼框體與玻璃背蓋設計。
硬體方面則同樣換上以台積電第二代7nm FinFET製程打造的A13 Bionic處理器，標榜超越競爭對手推出的處理器表現效能，而機身同樣區分5.8吋與6.5吋，螢幕一樣採用5.8吋OLED Super Retina Display，但由於支援Dolby Vision、HDR等顯示效果，因此蘋果將此款螢幕名稱改為5.8吋OLED Super Retina XDR Display。
至於相機部分，背面主相機則如先前傳聞採用三鏡頭設計，分別搭載1200萬畫素、光學防震、26mm拍攝焦距、f/1.8光圈的廣角鏡頭，以及同為1200萬畫素、52mm拍攝焦距 (2倍光學變焦)、光學防震、f/2.0光圈的長焦鏡頭，另外加上1200萬畫素、13mm拍攝焦距、f/2.4光圈與120度的超廣角鏡頭，其中僅超廣角鏡頭以5組鏡片構成，其餘均以6組鏡片構成。
現場更邀請FiLMic團隊現身說法，表示藉由iPhone 11 Pro進行拍攝的使用體驗，同時也透露配合app使用，更可同時透過iPhone 11 Pro所有鏡頭進行拍攝，藉此創造不同拍攝效果。
另外，藉由A13 Bionic處理器的深度學習應用，蘋果也計畫在後續釋出名為Deep Fusion的拍攝模式，將會透過三組鏡頭拍攝9張畫面，並且透過深度學習方式將所有影像合成一張畫質細膩的照片。
就蘋果說明，當使用者透過iPhone 11 Pro其中一顆鏡頭拍攝時，另外兩顆鏡頭也會連動調整白平衡、曝光值與對焦等參數，藉此讓使用者能在鏡頭切換時確保拍攝效果一致。
視訊鏡頭部分，則與iPhone 11相同，一樣採用1200萬畫素規格，並且支援慢動作自拍與4K@60fps錄影功能。
此次發表內容中，蘋果也終於確認將會在iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max原廠盒裝隨附支援18W充電功率的充電器配件，至於電池續航表現，相比iPhone XS與iPhone XS Max分別為4小時與5小時左右。
建議售價方面，iPhone 11 Pro將從999美元價格起跳，而iPhone 11 Pro Max則從1099美元起跳，新台幣售價則分別從35900元，以及39900元價格起跳，預計會在9月13日開放預購，並且在9月20日上市。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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