iPhone 11接續iPhone XR成功經驗 加上雙鏡頭主相機與新色

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如先前猜測，iPhone XR後繼機種果然就是傳聞中的iPhone 11，並且如先前透露消息加入雙鏡頭主相機等規格設計，而機身色彩也確實加入全新淺綠色與淺紫色款式。

由於去年推出的iPhone XR產品大受歡迎，因此蘋果今年顯然也計畫讓後繼機種正式成為主打產品，並且換上iPhone 11名稱。在此次配色方面，更保留原本較多人選擇的黑色、白色、(PRODUCT)RED、黃色，並且將原本推出的藍色與橘色，更換為全新淺綠色與淺紫色。

而此次更新部分，則包含換上標榜比市面上所有手機處理器具備更高效能，同時採用台積電第二代7nm FinFET製程生產的A13 Bionic處理器，另一方面則是強調在主相機採用兩組鏡頭設計，其中包含1200萬畫素、支援光學防震、26mm拍攝焦距與f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，以及1200萬畫素、13mm拍攝焦距與f/2.4光圈設計的超廣角鏡頭，並且支援即時景深拍攝效果，甚至也支援寵物散景拍攝效果。

在相機加上超廣角鏡頭設計，顯然是因應目前越來越多Android手機開始加入超廣角拍攝使用情境，甚至也跟進採用獨立夜拍功能，當使用者處於進光量不足的低光環境就會自動啟用。另外，相機拍攝功能中也加入長按快門即可切換拍攝影片的操作模式，讓使用者更方便捕捉動態影片，無需在匆忙之間尋找影片切換按鈕。

至於先前一直沿用700萬畫素規格的視訊鏡頭，在此次更新也終於換上1200萬畫素規格，並且加入慢動作自拍效果，而在影片拍攝也支援4K@60fps規格。

螢幕則依然維持採用6.1吋LCD Liquid Retina Display設計，並且加入支援Dolby ATMOS全景聲音效技術，讓使用者透過iPhone 11觀看影片仍有相當臨場音感。

建議售價方面，iPhone 11將從699美元價格起跳，相比去年推出的iPhone XR少了50美元價差，台灣地區售價則分別為新台幣24900元起跳，預計從9月13日起開放預購，將會在9月20日正式推出，儲存容量則提供64GB、128GB與256GB三種規格。

在iPhone 11推出後，蘋果依然會維持銷售iPhone XR，但建議售價將調整為599美元，而iPhone 8也會成為入門機種，將以449美元價格維持銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》