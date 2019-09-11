Apple Watch series 5換上全新錶面功能 新增鈦合金、陶瓷材質版本

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Apple Watch series 5採用與Apple Watch series 4相同外觀，但增加Always On Retina Display設計，讓時間等資訊顯示更加容易，並且加入全新鈦合金與陶瓷錶身設計。

在蘋果宣布新款Apple Watch series 5之前，分別宣布在Apple Watch系列產品加入三項全新研究，其中包含音量對於聽力影響、女性月經相關健康，以及心臟與行動關係，分別世界聽力組織、密西根大學在內學界組織合作，讓Apple Watch系列產品記錄數據可以應用在更多健康相關服務。

而在新款Apple Watch series 5中，外觀基本上與Apple Watch series 4一樣採用44mm與42mm錶面規格，同樣採用低耗電的LTPO OLED Retina Display螢幕面板，但在螢幕加入Always On Retina Display設計，讓使用者透過稍微轉動手腕即可點亮螢幕，無需像過往必須透過點按錶面，或是配合明顯抬手動作才能喚醒錶面。

另外，在新款錶身也內建數位羅盤功能，不僅可讓使用者透過手錶內建數位羅盤app確認方向，更可配合地圖類app強化方向指引應用功能。而在GPS+Cellular版本的緊急通話功能，目前更讓緊急呼救功能支援國際通話，讓配戴Apple Watch series 5的使用者在國外地區發生意外時，仍可透過緊急呼救功能聯繫親友。

不過，先前傳聞許久的睡眠品質監測功能並未同步推出，或許仍有一些實際使用上的限制，因此蘋果目前仍未計畫推出此項功能。

錶身方面，更如先前傳聞加入鈦合金材質，並且再次推出陶瓷材質錶身設計，其中鈦合金版本將推出銀白色與太空灰配色，而陶瓷材質版本則僅有純白款式選項。

建議售價方面，Apple Watch series 5將以399美元起跳價格銷售，GPS+Cellular版本則是從499美元起跳，預計會在9月20日開放銷售。隨著Apple Watch series 5推出，原本的Apple Watch series 4將會退離市場，而Apple Watch series 3則會將價格調整為199美元起跳。

除了一般款式，Apple Watch series 5同時也與NIKE合作推出Nike+版本，並且維持與愛馬仕合作特殊錶面與錶帶款式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》