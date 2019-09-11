10.2吋iPad揭曉 成為第七代入門款iPad、取代既有9.7吋版本

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根據蘋果統計，有60%比例的使用者選擇9.7吋iPad作為第一款平板裝置，在此次秋季發表會上則是宣布將以新款10.2iPad取代既有9.7吋版本。

新款10.2吋iPad將接替9.7吋iPad，成為第七代入門款iPad，其中換上A10 Fusion處理器，藉此讓運算效能提昇兩倍，同時也能藉由更大、顯示密度更高，同時可視角更大的螢幕，搭配全新iPadOS 13作業系統便利使用操作介面，以及Apple Pencil進行手寫操作 (依然僅支援第一代Apple Pencil)。

另外，蘋果也說明10.2吋iPad將延續既有9.7吋使用體驗，包含Touch ID、鍵盤保護蓋配件等操作模式，同時也標榜躋身採用100%回收鋁材製作，藉此呼應蘋果致力環保想法。

建議售價將以329美元起跳，教育方案售價則從229美元起跳，預計會在9月30日開放出貨。而支援10.2吋iPad使用的第一代Apple Pencil建議售價依然為99美元，專屬鍵盤保護蓋則為159美元。

至於在10.2吋iPad推出之後，除了新款支援Apple Pencil的7.9吋iPad mini，目前大尺寸的iPad系列都已經升級採用10吋以上的螢幕規格。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》