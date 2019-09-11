蘋果串流影音服務Apple TV+將於11/1上線 同樣以每月4.99美元計費

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同樣在今年春季發表會上公布的Apple TV+，並且公布《For All Mankind》、《Dickinson》、《The Morning Show》三部蘋果原創影音內容預告後，在此次秋季發表會上更公布全新原創影集《See》預告內容。

Apple TV+預計會在今年11月1日開放首波原創影音內容上線，並且在全球超過100個國家市場提供服務，預計以每月4.99美元的家庭訂閱方案提供使用。此外，蘋果也宣布從今年開始銷售的iPhone、iPad、Mac、Apple TV都能額外獲得一年份的Apple TV+使用服務。

而此次公布的原創影集《See》，則是由演出《水行俠》的Jason Momoa擔任主角，影集劇情聚焦在沒人有視力的未來世界，偏向奇幻動作內容風格。

在11月1日正式推出Apple TV+服務後，蘋果預計會以每月增加更多原創影集內容步驟吸引用戶觀看，但是否如市場傳聞不會像Netflix或Hulu每次推出多集內容，而是會以階段式更新提供觀看，避免使用者在試用期間就一口氣將所有想看影集看完。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》