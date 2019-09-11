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蘋果發表總整理／iPhone 11規格升級卻變便宜了！24,900元起

蘋果發表總整理／iPhone 11規格升級卻變便宜了！24,900元起

2019-09-11 03:08聯合新聞網 綜合報導

歐新社
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2019年蘋果發表會登場！除了iPhone新功能之外，此次網友們也期待的是「讓舊iPhone降價」，本文把美國Apple Park總部近2小時現場的內容濃縮成以下看點，也整理出網友們最直白的真心話評價，讓udn讀者一次掌握蘋果盛事與果粉信仰度。

新3款iPhone

美聯社
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iPhone 11有六種顏色可選，包括白色、黃色、綠色、黑色、紅色以及紫色，售價24,900元起。配備A13 Bionic晶片，號稱為歷來智慧手機處理速度最快的CPU，電池續航力則比iPhone XR多一小時，防水功能為在最深2公尺水中、最長可達30分鐘。

iPhone 11配備6.1吋Liquid Retina顯示器，後端鏡頭為雙鏡頭模組，包括1,200萬像素的廣角鏡頭、以及1,200萬像素的120度超廣角鏡頭。前端鏡頭為1,200萬像素，也有更廣的感應器，在自拍時能拍到更多人，還支援慢動作自拍模式。

在拍攝影片時，也能輕易切換到超廣角鏡頭，並且推出新的「Quick Take」快速路影魔是，只要在拍照時長按快門按鈕，便能錄製影片。

iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max兩款高階手機，配備5.8吋Super Retina OLED顯示器以及6.5吋同等級顯示器，13日起接受預訂，9月20日上市。iPhone 11 Pro售價35,900元起，iPhone 11 Pro Max為售價39,900元起。

Pro系列手機採用A13 Bionic晶片，85億個電晶體的7奈米製程，特別改善機器學習與耗能，為蘋果迄今最有效率的晶片。後端配備三鏡頭，分別是新的1,200萬像素廣角鏡頭、遠攝鏡頭以及1,200萬像素的120度超廣角鏡頭，且擁有強大的影音拍攝新系統。

網友反應：「震撼彈!!!!蘋果送快充!!!!!!!!!!」、「妹子不用外掛廣角鏡了，買爆」、「鏡頭的凸起到二樓了」、「拍照一堆pixel功能是怎樣」

Apple WatchSeries 5

歐新社
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即日起可預訂Apple Watch Series 5，9月20日起可到店購買，GPS版本每款要價399美元，行動上網版本則是499美元，Series 3價格則降為199美元。

Apple Watch Series 5表殼全由回收鋁製成，且如今也有鈦材質表殼的款式，即使是常啟模式，電池續航力也上看18小時，同樣也具備偵測跌倒、撥打緊急醫療電話等功能。

iPadOS、第七代iPad

歐新社
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蘋果公開iPad作業系統iPadOS同時也發表第七代iPad，配備10.2吋Retina顯示器，比目前最大的9.7吋版再擴大，螢幕亮度也改善。第七代iPad內裝A10 Fusion晶片，運算速度比最暢銷的PC快一倍，且具有smart connector接頭。

新款iPad售價329美元起，學生價為299美元起，本月底出貨。

網友反應：「終於，支援讀取外接」、「真的要來戰筆電囉」、「A10...當年產太多還沒銷完嗎?」、「結果全場最大掌聲100%回收」

Apple TV+、Apple Arcade新服務

歐新社
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● Apple Arcade將擁有超過100款專為iOS開發的遊戲，且會每月新增遊戲，以及提供個人化推薦與遊戲指南等功能。每月要價4.99美元，能夠免費試玩一個月。

● Apple TV+影音訂閱服務資訊11月1日起推出，每月要價4.99美元。若消費者買了iPhone、iPad、Mac電腦，就能免費看Apple TV+一年。

網友反應：「這個價格5美元， Netflix可能要掰掰了」、「這開價真的不蘋果」

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max規格比較表

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官網更詳細規格比較：https://www.apple.com/tw/iphone/compare/

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