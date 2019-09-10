親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

蘋果發表會倒數1小時！破天荒首開放YouTube、中文直播

蔡政府成語新解之「碧仲救卿」與「一吉仲地」

提高定位、AR穩定效果，蘋果可能在新款iPhone 11加入R1協同處理器

2019-09-10 23:20聯合新聞網 楊又肇

相關消息指稱，蘋果計畫在新款iPhone 11預期採用的A13處理器，加入代號「Rose」，並且可能會以R1為稱的協同處理器設計，預期將用於負責記錄更多手機位置、連接情況等數據，藉此對應此次傳聞可能推出類似Tile的定位連接裝置使用模式

分享

蘋果在旗下A系列處理器設計中，從iPhone 5s採用的A7處理器開始導入M7協同處理器設計，讓處理器原本必須分工負責記錄手機相關物理動態、定位與連接狀態等數據的工作，可以透過協同處理器分攤，讓處理器能進一步聚焦在運算效能表現。

而此次若進一步將協同處理器功能進一步細分，意味將透過全新R1協同處理器分攤記錄更多iPhone運作相關數據，其中蘋果預期藉由超寬頻 (UWB)連接技術對應的定位應用模式，預期會透過此款協同處理器完成相關數據記錄。

除了提昇物件定位追蹤效果，反過來也可能會使新款iPhone定位能力提昇，藉此擺脫過往被人批評地圖定位效果不佳情況，同時也能進一步提高擴增實境應用效果，讓虛擬物件呈現更為穩定。

不過，由於採用超寬頻連接技術，同時部分應用可能會使用R1協同處理器，因此可能也會讓特定應用服務僅對應新款iPhone 11使用，同時部分應用服務或許仍會下放舊款iPhone機種使用，但可能會有使用穩定與效能表現上的差異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

蘋果發表會倒數1小時！破天荒首開放YouTube、中文直播

2019-09-10 23:47

新iPhone又沒雙向無線充電？ 蘋果新品最大3爭論

2019-09-10 18:12

發表會前全都露！iPhone 11 Pro新機價格出爐 9/20開賣

2019-09-10 00:15

iPhone 11仍是中國製 貿易戰蘋果剉咧等

2019-09-10 19:20

iPhone新3款蓄勢待發 郭明錤逆勢提7大預測

2019-09-10 14:21

發表會在即 3C達人解答蘋果新品「十大問題」

2019-09-10 12:29

六大亮點搶先看！ 蘋果秋季產品發表會11日登場

2019-09-09 12:53

蘋果發表會場外直擊 街上沒海報保持低調

2019-09-10 14:34

熱門文章

發表會前全都露！iPhone 11 Pro新機價格出爐 9/20開賣

2019-09-10 00:15

華為：即將發布的Mate 30不再預裝Google應用程式

2019-09-10 14:40

新iPhone可能帶動換機潮 銷售上看2億支

2019-09-10 07:51

發表會在即 3C達人解答蘋果新品「十大問題」

2019-09-10 12:29

蘋果發表會倒數1小時！破天荒首開放YouTube、中文直播

2019-09-10 23:47

新iPhone又沒雙向無線充電？ 蘋果新品最大3爭論

2019-09-10 18:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top