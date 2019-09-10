提高定位、AR穩定效果，蘋果可能在新款iPhone 11加入R1協同處理器

2019-09-10 23:20 聯合新聞網 楊又肇



相關消息指稱，蘋果計畫在新款iPhone 11預期採用的A13處理器，加入代號「Rose」，並且可能會以R1為稱的協同處理器設計，預期將用於負責記錄更多手機位置、連接情況等數據，藉此對應此次傳聞可能推出類似Tile的定位連接裝置使用模式。

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蘋果在旗下A系列處理器設計中，從iPhone 5s採用的A7處理器開始導入M7協同處理器設計，讓處理器原本必須分工負責記錄手機相關物理動態、定位與連接狀態等數據的工作，可以透過協同處理器分攤，讓處理器能進一步聚焦在運算效能表現。

而此次若進一步將協同處理器功能進一步細分，意味將透過全新R1協同處理器分攤記錄更多iPhone運作相關數據，其中蘋果預期藉由超寬頻 (UWB)連接技術對應的定位應用模式，預期會透過此款協同處理器完成相關數據記錄。

除了提昇物件定位追蹤效果，反過來也可能會使新款iPhone定位能力提昇，藉此擺脫過往被人批評地圖定位效果不佳情況，同時也能進一步提高擴增實境應用效果，讓虛擬物件呈現更為穩定。

不過，由於採用超寬頻連接技術，同時部分應用可能會使用R1協同處理器，因此可能也會讓特定應用服務僅對應新款iPhone 11使用，同時部分應用服務或許仍會下放舊款iPhone機種使用，但可能會有使用穩定與效能表現上的差異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》