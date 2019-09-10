新iPhone又沒雙向無線充電？ 蘋果新品最大3爭論

2019-09-10 18:12 中央社 舊金山9日電



圖為蘋果總部Apple Park訪客中心展示的iPhone。中央社 分享 facebook

蘋果公司秋季新品發表會即將登場，根據外媒、分析師和3C達人的預測，爭論最大的3件事包括新iPhone是否具備雙向無線充電、是否支援觸控筆，以及新款AirPods是否亮相。

蘋果（Apple）將於美西時間9月10日上午10時（台灣時間9月11日凌晨1時）舉行特別活動，外界預期將發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max等3款新手機，也可能推出新一代智慧手錶Apple WatchSeries 5。

針對新iPhone規格，外媒、分析師和3C達人一致預測3款新機外觀設計將與去年相似，其中5.8吋的iPhone11 Pro、6.5吋的iPhone 11 Pro Max採用OLED螢幕，搭載3鏡頭相機；6.1吋的iPhone 11則配備LCD螢幕和雙鏡頭相機。

美系外資分析師預期，今年新iPhone將搭載雙向無線充電功能，除了可以自行無線充電外，也能用新iPhone為其他裝置進行無線充電。不過，向來精準預測蘋果新品動態的天風國際證券分析師郭明錤修正先前看法，由於雙向無線充電的效率可能無法滿足蘋果標準，新款iPhone可能不支援雙向無線充電。

另一家美系外資分析師先前預測，今年新iPhone將支援觸控筆輸入，但這項看法也被郭明錤推翻。部分果粉認為，蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）在2007年推出iPhone時，曾嘲諷觸控筆沒人想用，若今年新iPhone支援觸控筆，將形同打臉賈伯斯。

此外，根據外媒引述網路爆料指出，今年蘋果可能發表具備降噪功能的第3代AirPods無線耳機，甚至推出「鋼琴黑」新配色。3C達人Tim哥表示，今年初蘋果才推出配備無線充電盒的第2代AirPods，如果年底又推出第3代，將面臨舊款庫存問題，研判新耳機登場的可能性不高。