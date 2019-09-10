新iPhone發表前夕 中國勞工觀察指控蘋果、富士康剝削

蘋果預定10日發表新款iPhone，但總部設在紐約的勞工監督團體「中國勞工觀察」(China Labor Watch)發表最新報告揭露，蘋果最大組裝代工廠富士康的鄭州廠，8月雇用實習生在內的派遣工占總雇用人數半數以上，違反中國法律規定的10%上限，且工作條件惡劣。

即使在9月學校開學後，鄭州廠許多學生勞動力返校，使得派遣工總數減少，但比率仍高於中國法規限制。

對此蘋果公司9日發布聲明說：「我們調查過中國勞工觀察指稱的事項，發現大多數指控不實。我們已證實，該廠所有勞工都獲得適當待遇，包括任何加班費和津貼部分。所有加班工作都是自願的，沒有證據顯示強迫勞動。」

蘋果並未透露報告中的哪些指控屬實，僅提到在調查中發現，富士康鄭州廠的臨時工比率超過蘋果標準，「我們正與富士康密切合作解決此事」。

富士康則發表聲明說：「我們的確發現證據，顯示使用的派遣工人數和員工加班時數不符合公司準則，但我們證實加班都是自願的。」

富士康也說明，已「立即展開詳細程序，確保所有問題獲得解決」。

有線電視新聞網(CNN)與彭博資訊報導，中國勞工觀察發現富士康鄭州廠的違規事例，還包括工人在生產旺季「每月至少加班100小時」，遠高於中國法律規定上限的36小時，且正職工人不得辭職；部分派遣工人未取得派遣公司承諾獲得的津貼；其他違規事例還有學生工人在生產旺季也加班，違反實習法規；以及工廠未提供工人適當個人保護裝備，也未給予任何職業健康和安全訓練。

中國勞工觀察在報告中指出：「我們最近對富士康鄭州廠調查，發現違反蘋果行為準則的幾個問題 。蘋果有責任和能力從根本上改善其供應鏈上的工作條件。但是，蘋果現在透過供應商將貿易戰成本轉嫁給工人，剝削中國工人來賺取利潤。」