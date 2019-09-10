發表會在即 3C達人解答蘋果新品「十大問題」

2019-09-10 12:29 聯合新聞網 綜合報導



蘋果發表會在即，3C達人Tim哥在youtube頻道回答網友好奇的問題。圖擷自 3cTim哥生活的日常 分享 facebook

蘋果公司將在台灣時間11日凌晨舉行發表會，許多人對即將舉行的發表會充滿好奇。知名3C達人「Tim哥」就在個人Youtube頻道上發布影片，回答眾多網友好奇的「十大問題」，影片一開始Tim哥先說明，本次的發表會上將只有「iPhone11系列」及「第五代Apple Watch」。

Q1：如果用i6 Plus今年要不要換i11，或是明年換新iPhone？

Tim哥建議，若使用者拿iPhone 6 Plus「就不要糾結」，可以直接預購新機。由於iPhone 6 Plus上市至今已有一段時間，不但不支援新系統，而且耗電速度會變很快。不過使用者若拿iPhone 8就可以再觀望一下，待明年出新機再換。

Q2：新款上市後，現在的iPhone會降多少價？

價格方面，Tim哥預估大約會降價新台幣2000到3000元，若廠商好一點，則有可能降到5000元。Tim哥建議，如果想要買到較便宜的手機，可以到通訊行以現金議價，會比以續約換新機的方式來的便宜。

Q3：iPhone11是不是沒有「3D Touch」？

iPhone11為iPhone XR的二代新機，正式名稱尚不確定。Tim哥表示iPhone XR就已經沒有搭載3D Touch，所以下一代iPhone11也不會有3D Touch。

Q4：iPhone11有沒有快充？

Tim哥斷言，新的三款iPhone都會有快充功能，而iPhone 11 Pro及11 Pro Max則可能多附上一條「C to Lightning」的快充插頭及線。

另外相機鏡頭部分，iPhone 11只會有雙鏡頭，而另外兩款則是三鏡頭，但外型上三款手機都會是方框。

Q5：會不會有新版AirPods？網路上有客製顏色的AirPods是正版的嗎？

Tim哥表示，AirPods3將不會在這次發表會中發表，最快要等到明年春天才有機會出現。至於客製化顏色部分，消費者購買前還是要再三確認，可以參照他所提供的連結，判斷是否為盜版貨。如果是正版的，客製化方式應是以類似包膜的方式製作。

Q6：新iPhone會有5G嗎？

由於台灣5G系統後年才開始布建，要完善也是後年之後的事，因此討論iPhone11系列是否有5G並無意義，Tim哥認為待明年新機上市，有沒有5G才是重點。

Q7：發表會會有其他配件嗎？

Tim哥說明，iOS13中加載的「Find My」功能，透過低電量藍芽，即便使用者的蘋果裝置關機也可以搜尋到裝置的位置。而這次可能的新配件中，將會有一項小配件讓使用者掛在鑰匙圈上，使用者就不用擔心鑰匙常常不見的問題。

Q8：Apple Watch SE版的CP值？

Tim哥表示，目前SE版只是傳出，確定會發表的只有第五代 Apple Watch，如果真的能出SE版，那價格一定會比現在一般的Apple Watch來的便宜。

而第五代Apple Watch將會搭載Watch OS6，未來不需擔心手機不在身邊，搭載OS6將讓手錶可以獨立運作，且電池容量加大，還會有新的材質，健康監控方面也將有新功能。

Q9：Apple Card台灣什麼時候會有？

由於Apple Card牽涉到信用卡的問題，必須研擬好配套措施，並經由金管會盒可才能使用。Tim哥認為，待台灣處理好配套方案，最快能使用Apple Card時間也會在明年。

Q10：新的顏色只會在XR新版嗎？還是11Pro和11Pro Max也會有新顏色？

Tim哥表示11Pro和11Pro Max將只會出基本的三個顏色，黑色、白色和金色，最多再增加紅色。而網路上流傳的綠色及紫色，只會出現在XR第二代iPhone 11上。