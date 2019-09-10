蘋果新iPhone發表倒數 換機潮預料達2億支銷量

2019-09-10 14:20 中央社 舊金山9日綜合外電報導



數名華爾街分析師今天表示，老客戶換新機潮將讓蘋果公司（Apple Inc）最新iPhone機型銷量高達2億支，儘管美中貿易戰打得如火如荼，多數需求將來自中國。

路透社報導，蘋果年度盛事產品發表會將於美西時間10日登場（台北時間11日凌晨），預期發表3款新iPhone，除了處理器升級和新的相機鏡頭功能外，也會推出與Netflix和迪士尼（Walt Disney）匹敵的影音串流服務。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）分析師表示，考慮到升級週期因素，未來12個月iPhone銷量將達到約1.8億支，預計中國有約6000萬到7000萬名消費者會升級手機。蘋果上次推出新機在中國的銷售不佳。

數名分析師表示，蘋果目前在全球有約9億支iPhone處於活躍狀態，2017年推出iPhone X以來銷售疲軟，加上相對嚴格的定價控制，可能會刺激之前持觀望態度的使用者需求。

美國銀行（Bank of America）分析師說：「這些舊機可能會被升級，我們持續將2020會計年度視為iPhone『舊換新』週期，以及2021年應該是5G驅動的週期。」

他們估計會有2億支iPhone 6和更早的機型準備進行升級。

蘋果的2020會計年度始於10月，沒有一家券商預期蘋果這次會推出支援5G功能的iPhone。相較之下，三星電子和和中國一加（OnePlus）最近推出5G手機。

分析師和其他產業觀察家預期，蘋果會推出3款智慧型手機：5.8吋的iPhone 11 Pro、6.5吋的iPhone 11Pro Max和6.1吋低價的iPhone 11R。

基本款機型預期要價749美元，iPhone 11 Pro和iPhone Pro Max售價分別是999美元和1099美元，與去年的價格差不多。