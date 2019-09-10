蘋果Face ID技術將應用在更多裝置 Touch ID也續用

在蘋果正式揭曉新款iPhone 11之前，蘋果產品營銷部門副總裁Greg Joswiak透露Face ID技術將會持續應用在更多蘋果裝置，但Touch ID技術依然會技術使用。

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以目前蘋果新款iPhone XS與iPhone XR均捨棄原本Touch ID使用模式，轉向使用臉部識別解鎖的Face ID設計為主，而Touch ID目前除了既有推行iPhone 8系列，主要就是應用在MacBook系列機種，讓使用者用於裝置解鎖，或是作為透過Apple Pay交易時，進行身分驗證識別使用。

依照Greg Joswiak的說法，並未透露未來蘋果是否計畫將Touch ID技術應用帶回iPhone系列機種，或是維持在MacBook系列產品使用。而先前有不少說法認為，蘋果未來將會在iPhone上導入螢幕下指紋辨識機制，其中將會讓使用者以Touch ID技術驗證個人身分。

以目前蘋果作法，認為Face ID藉由3D掃描技術識別不同人臉特徵，藉此對應更精準的人臉識別效果，同時也能藉由3D掃描技術所建立數據，對應即時變臉、Animoji等特殊應用。另一方面，Greg Joswiak更強調Face ID技術的設計，並非透過簡單視訊鏡頭結構就能發揮完全相同效果，更預告在iOS 13版本作業系統中的Face ID識別速度將會提昇30%。

從iPhone X開始，蘋果便開始大幅宣傳Face ID技術所帶來使用體驗，其中包含透過臉部識別即可在更快時間完成裝置解鎖，同時也強調Face ID技術僅有百萬分之一的出錯率，即便是雙胞胎也能分別長相細微差異，因此後續便引起不少人測試、挑戰，例如透過雙胞胎挑戰解鎖，或是以3D立體製作面具嘗試破解Face ID，雖然絕大部分確實如蘋果描述無法順利攻破，但也有部分情況下會讓雙胞胎的其中一人成功破解以另一人登錄資料。

而這樣的情況，也使得蘋果在後續持續修正Face ID識別精度，甚至加入學習機制，藉此分辨使用者在不同光線情況下的臉部細節，讓Face ID技術能進一步確保裝置安全。

但即便是提昇Face ID正確識別精度，目前以臉部解鎖的使用模式依然讓部分使用者感到不方便，例如手機平放桌上時候，如果要解鎖只能先透過Face ID，否則就要等系統出現輸入數字密碼後，才能透過手動輸入數字方式將手機解鎖，否則就只能解除臉部識別保護機制，但如此一來就無法使用Apple Pay，同時也會讓原本Face ID應用功能失去存在意義。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》